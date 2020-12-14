Українка Ягупова очолила рейтинг результативності в чемпіонаті Туреччини з баскетболу

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова вийшла на перше місце за кількістю набраних очок в чемпіонаті Туреччини.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), в останньому матчі першості наша співвітчизниця, яка виступає за "Чукурову", відмінно проявила себе в переможній зустрічі з "Джаніком" (124:50). Вона провела на паркеті 32,5 хвилини і набрала 31 очко, 7 підборів, 15 передач, 4 перехоплення та 1 блок-шот.

Статистика Ягупової в останньому матчі Чемпіонат Туреччини з баскетболу

Тепер на її рахунку 318 очок після 12 зіграних поєдинків – 26,5 в середньому за матч. Ягупова також лідирує в рейтингу передач (в середньому 8 за поєдинок) і триочкових (в середньому 4,33 за гру).

"Чукурова" посідає третє місце в таблиці, здобувши чотири перемоги в 12 зустрічах. "Фенербахче", за який в минулому сезоні виступала Аліна, йде першим і ще не зазнав жодної поразки в нинішньому сезоні.

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