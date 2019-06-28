Українка встановила вражаючий рекорд на Євробаскеті-2019

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова встановила неймовірний рекорд в перший день чемпіонату Європи, який напередодні стартував в Латвії та Сербії.

Наша команда в першій грі турніру зустрічалася з діючими чемпіонками іспанками і поступилася – 77:95. Ягупова традиційно вела за собою команду і проявляла свої лідерські якості.

Аліна Ягупова FIBA

В результаті Аліна набрала 38 очок, що стало абсолютно кращим показником серед всіх учасниць Євробаскету. На сім пунктів від українки відстала представниця Іспанії Марта Шаргай. 29 пунктів в активі бельгійки Емми Меессеман.

Відзначимо, що 28 червня збірна України зіграє з командою Латвії. Початок – о 18:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна подала заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи з баскетболу.

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