ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Українка встановила вражаючий рекорд на Євробаскеті-2019

2.4тЧитати матеріал російською

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова встановила неймовірний рекорд в перший день чемпіонату Європи, який напередодні стартував в Латвії та Сербії.

Наша команда в першій грі турніру зустрічалася з діючими чемпіонками іспанками і поступилася – 77:95. Ягупова традиційно вела за собою команду і проявляла свої лідерські якості.

Аліна Ягупова

Аліна Ягупова

FIBA

Новини
Україна на жіночому Євробаскеті-2019: стан команд після 1-го туру

В результаті Аліна набрала 38 очок, що стало абсолютно кращим показником серед всіх учасниць Євробаскету. На сім пунктів від українки відстала представниця Іспанії Марта Шаргай. 29 пунктів в активі бельгійки Емми Меессеман.

Відзначимо, що 28 червня збірна України зіграє з командою Латвії. Початок – о 18:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна подала заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи з баскетболу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Євробаскет-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євробаскет-2019
Особа
Аліна Ягупова
Місце
ЛатвіяРига
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel