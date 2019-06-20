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Українка очолила список найкращих бомбардирів КС із баскетболу 3х3

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Лідер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Ольга Мазніченко після першого змагального дня Кубка світу в Амстердамі очолила список найкращих бомбардирів турніру.

Дві гірких поразки від Росії (12:13) та Італії (15:17) поставили команду Володимира Холопова на грань вильоту з мундіаля вже після групової стадії. При цьому Мазніченко стала справжнім лідером колективу, ведучи за собою партнерок. За дві зустрічі Ольга принесла "жовто-синім" 17 очок і разом із представницею Іспанії Айтаною Куевас очолила рейтинг найкращих снайперів змагань.

Українка очолила список найкращих бомбардирів КС із баскетболу 3х3
Новини
Україна на КС із баскетболу 3х3: розклад і результати
Ольга Мазніченко (№10)

Ольга Мазніченко (№10)

FIBA

Зазначимо, що 21 червня наші дівчата проведуть вирішальні матчі першого раунду Кубка світу. О 10:55 українки зустрінуться із Новою Зеландією, а о 12:45 — з командою Індонезії. До чвертьфіналу виходять дві найкращі команди групи.

Українка очолила список найкращих бомбардирів КС із баскетболу 3х3

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України зі скандалом програла Росії на Кубку світу з баскетболу 3х3.

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Тема
Баскетбол 3х3
Особа
Ольга Мазніченко
Місце
НідерландиАмстердам
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