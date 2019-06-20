Українка очолила список найкращих бомбардирів КС із баскетболу 3х3

Лідер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Ольга Мазніченко після першого змагального дня Кубка світу в Амстердамі очолила список найкращих бомбардирів турніру.

Дві гірких поразки від Росії (12:13) та Італії (15:17) поставили команду Володимира Холопова на грань вильоту з мундіаля вже після групової стадії. При цьому Мазніченко стала справжнім лідером колективу, ведучи за собою партнерок. За дві зустрічі Ольга принесла "жовто-синім" 17 очок і разом із представницею Іспанії Айтаною Куевас очолила рейтинг найкращих снайперів змагань.

Ольга Мазніченко (№10) FIBA

Зазначимо, що 21 червня наші дівчата проведуть вирішальні матчі першого раунду Кубка світу. О 10:55 українки зустрінуться із Новою Зеландією, а о 12:45 — з командою Індонезії. До чвертьфіналу виходять дві найкращі команди групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України зі скандалом програла Росії на Кубку світу з баскетболу 3х3.

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