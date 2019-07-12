Українець Санон відзначився в матчі Літньої ліги НБА

Українець Іссуф Санон, якого "Вашингтон" вибрав на драфті минулого року, в Лас – Вегасі зіграв черговий матч Літньої ліги НБА.

Його команда обіграла клуб "Атланта Хокс" – 76:71.

Іссуф Санон

Іссуф Санон провів на майданчику 15 хвилин і за цей час набрав 4 очки, зробив 1 підбирання та 2 перехоплення.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 український баскетболіст виступав у складі словенської "Олімпії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник збірної України Святослав Михайлюк допоміг своєму клубу здобути четверту поспіль перемогу в рамках ігор Літньої ліги НБА.

На цей раз "Детройт" впевнено переграв "Філадельфію" – 96:81.

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