Українець Михайлюк встановив три рекорди в НБА

Український захисник "Детройта" Святослав Михайлюк встановив три кар'єрних рекорда в НБА: за кількістю кидків з гри, зіграним хвилинах і кількістю підбирань в захисті в одному матчі.

Святослав Михайлюк

Вихованець школи "Черкаських Мавп" в матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти "Бруклін Нетс" провів на майданчику 38 хвилин, зумівши набрати 19 очок (4/7 двоочкових, 3/8 триочкових, 2/2 штрафних),

Крім того, баскетболіст збірної України зміг зібрати 5 підбирань (все в захисті), віддати 3 передачі та здійснити 1 перехоплення при 1 втрати і 1 персональному зауваженню.

Зустріч завершилася з рахунком 111:121 на користь "Брукліна"

"Детройт" – "Бруклін" 111:121 OT (25:26, 35:24, 17:30, 29:26, 5:15)

"Детройт": Роуз (27), Драммонд (20 + 21 підборів), Михайлюк (19), Браун (17), Думбуя (0) - старт; Морріс (6), Вуд (10), Кінг (4), Боун (0), Геллоуей (8 + 7 підборів)

"Бруклін": Ірвінг (45 + 7 передач), Аллен (20 + 15 підбирань + 4 блокшотов), Харріс (16), Прінс (6), Темпл (4) - старт; Клекстон (2), Чендлер (7 + 7 підборів), Динвідді (10), Леверті (11)

Михайлюк станом на момент публікації новини займає 7-е місце серед всіх снайперів НБА. Український баскетболіст за 14 матчiв поточного сезону виконав 192 триочкових кидка, закинувши 83 (43,2%).

Статистика Михайлюка в НБА (Зображення клікабельно)

Новини Українець Михайлюк провів розкішний матч в НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк свій шлях у баскетболі почав у школі "Черкаські Мавпи", виступаючи за дитячий і юнацький склад клубу.

У 2012 році вперше зіграв у Суперлізі України, вийшовши на поле в складі "Черкаських Мавп" і відігравши загалом три матчі за сезон. Втім, у наступному сезоні Михайлюк зіграв за свою команду 24 матчі в Суперлізі і ще 10 – в Кубку України.

За національну збірну України з баскетболу Святослав Михайлюк почав виступати ще в 2013 році, граючи у віковому складі збірної "до 16 років". А вже в 2014 році він вийшов на поле в основному складі української баскетбольної збірної. У 2016 році, граючи за молодіжну збірну України, Михайлюк завоював титул найбільш результативного й успішного гравця команди.

У 2014 році Михайлюк отримав запрошення від Канзаського університету і почав своє навчання в США, де виступав за університетську баскетбольну команду під назвою "Канзас Джейгокс".

Пізніше Михайлюк взяв участь у процедурі драфту НБА. Драфт-2018 було ним успішно пройдено, і Святослав Михайлюк уклав контракт з баскетбольним клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Офіційний дебют Михайлюка в НБА відбувся 23 жовтня 2018-го в матчі проти "Сан-Антоніо Сперс".

Через рік Свят був обміняний у "Детройт Пістонс".

21 січня Михайлюк оновив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

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