Українець Михайлюк встановив новий рекорд у НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк побив особистий рекорд результативності в матчі регулярного сезону НБА. Його "Детройт" в гостях впевнено розібрався з "Клівлендом" з рахунком 127:94.

Вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на майданчику майже 26 хвилин. За цей час йому вдалося набрати 15 очок, що є найкращим досягненням Святослава в найсильнішій баскетбольній лізі планети. Також на його рахунку чотири підбори, дві передачі, 5/11 влучань з гри, одне перехоплення і три втрати м'яча.

Святослав Михайлюк і Тім Фрейзер

Ця перемога стала восьмою для "Детройта" в нинішньому сезоні і дозволила команді Михайлюка піднятися на дев'яте місце в Східній конференції.

Новини Українець Лень провів ефектний матч у НБА

"Клівленд" – "Детройт" 94:127 (28:32, 18:30, 22:35 26:30)

"Клівленд": Секстон (22), Томпсон (10 + 14 підборів), Осман (10), Лав (8), Гарленд (7) - старт; Хенсон (2), Ненс-молодший (7), Маккіні (2), Жіжіч (2), Найт (0), Деллаведова (2), Кларксон (10), Портер (12 + 7 підбирань).

"Детройт": Гріффін (24), Драммонд (17 + 14 підбирань + 5 перехоплень + 4 блокшотов), Браун (9), Кеннард (8), Снелл (2) - старт; Мейкер (2), Вуд (8), Морріс (12), Думбуя (2), Роуз (12 + 9 передач), Фрейзер (2), Геллоуей (14), Михайлюк (15).

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