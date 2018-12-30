Українець Михайлюк встановив грандіозний рекорд у США

Вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів фантастичний поєдинок у Лізі розвитку НБА — офіційнiй молодшiй лізi Національної баскетбольної асоціації США.

Святослав Михайлюк NBA G League

Український захисник "Саут Бей Лейкерс" допоміг своїй команді перемогти "Північну Арізону" (119:114), встановивши рекорд результативності сезону в Д-Лізі. Українець за 34 хвилини проведених на паркеті набрав 47 очок.

Команда, де грає Свят, повністю домінувала три чверті, але в заключному відрізку розслабилася, ледь не втративши перемогу. Лише приголомшливі снайперські здібності нашого співвітчизника врятували команду від прикрої поразки.

Михайлюк забив 11/14 двоочкових, 5/9 триочкових і 10/11 штрафних, підібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі, зробив 2 перехоплення і поставив 1 блок-шот. У пасиві баскетболіста збірної України — 3 втрати і 1 фол.

Svi Mykhailiuk facturó 47 puntos para los South Bay Lakers hoy, con "solamente" 5 triples, su mejor arma. Mykhailiuk todavía no encuentra un equilibrio, le falta para jugar en los Lakers pero es demasiado bueno para la filial. pic.twitter.com/YRN4tb7ksC - 𝙏 𝙄 𝙍 𝙊 𝙇 𝙄 𝘽 𝙍 𝙀 🏀 (@tirolibreNBA) 30 грудня 2018 р

Пізніше суперзірка НБА і форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" "Лос-Анджелес Лейкерс" високо оцінив виступ українця, ретвітнувши запис із його статистикою.

Новини Українець Михайлюк оновив рекорд у НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL: