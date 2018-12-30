Українець Михайлюк встановив грандіозний рекорд у США

Вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів фантастичний поєдинок у Лізі розвитку НБА — офіційнiй молодшiй лізi Національної баскетбольної асоціації США.
Святослав Михайлюк
NBA G League
Український захисник "Саут Бей Лейкерс" допоміг своїй команді перемогти "Північну Арізону" (119:114), встановивши рекорд результативності сезону в Д-Лізі. Українець за 34 хвилини проведених на паркеті набрав 47 очок.
Команда, де грає Свят, повністю домінувала три чверті, але в заключному відрізку розслабилася, ледь не втративши перемогу. Лише приголомшливі снайперські здібності нашого співвітчизника врятували команду від прикрої поразки.
Михайлюк забив 11/14 двоочкових, 5/9 триочкових і 10/11 штрафних, підібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі, зробив 2 перехоплення і поставив 1 блок-шот. У пасиві баскетболіста збірної України — 3 втрати і 1 фол.
https://t.co/UAoHEww8Aa. 👏👏👏 @Lakers assignee Svi Mykhailiuk ( @ Sviat_10 ) tied the 2018-19 #NBAGLeague season-high in scoring with a CAREER-HIGH 47 PTS for the @SouthBayLakers on Saturday night 😱 @KUHoops ↗️ @Lakers ➡️ @SouthBayLakers pic .twitter.com / xHKl9rFoCJ- NBA G League (@nbagleague) 30 грудня 2018 р
Svi Mykhailiuk facturó 47 puntos para los South Bay Lakers hoy, con "solamente" 5 triples, su mejor arma. Mykhailiuk todavía no encuentra un equilibrio, le falta para jugar en los Lakers pero es demasiado bueno para la filial. pic.twitter.com/YRN4tb7ksC- 𝙏 𝙄 𝙍 𝙊 𝙇 𝙄 𝘽 𝙍 𝙀 🏀 (@tirolibreNBA) 30 грудня 2018 р
Пізніше суперзірка НБА і форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" "Лос-Анджелес Лейкерс" високо оцінив виступ українця, ретвітнувши запис із його статистикою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Святослав Михайлюк із 2006 по 2014 рік перебував у командній структурі "Черкаських Мавп". За цей час атакуючий захисник пройшов шлях від гравця клубної школи до баскетболіста основи. У сезоні 2012/2013 дебютував за черкащан в елітному дивізіоні країни, де провів 27 матчів (133 очка).
Захисник почав виступати за збірну України в 2013 році, взявши участь у чемпіонаті Європи з баскетболу серед гравців до 16 років. На турнірі він набирав по 25,2 очка за гру і робив 8 підбирань і 3,4 передачі, а в підсумку був включений у збірну всіх зірок турніру.
У 2014 році він у складі вже основної збірної України грав на чемпіонаті світу з баскетболу в Іспанії. У 2016 році Михайлюк виступив за молодіжну збірну України на чемпіонаті світу в Гельсінкі. На турнірі Святослав став найрезультативнішим гравцем команди, набираючи у середньому за гру по 14,9 очка. Крім того, він робив по 5,6 підбирання, 2,7 передачі і 2,1 перехоплення за гру.
У 2014 році Михайлюк надійшов у Канзаський університет, де почав виступати за місцеву баскетбольну команду. На першому році навчання він у п'яти з семи перших ігор сезону виходив у стартовому складі, проводячи на паркеті у середньому по 21,3 хвилини.
Михайлюк перейшов у "Лос-Анджелес Лейкерс" у липні цього року, узгодивши трирічний контракт на суму 4,6 мільйона доларів.
Оофіціальний дебют Михайлюка у НБА відбувся 23 жовтня у матчі проти "Сан-Антоніо Сперс".
Святослав відмінно зарекомендував себе у матчах за "Лейкерс" у Літній лізі НБА, набираючи у середньому 13,2 очка за точності 37,5% із-за дуги в п'яти іграх у Лас-Вегасі та Сакраменто. Він у сумі набрав 32 очки і забив шість триочкових у двох іграх у Лас-Вегасі.