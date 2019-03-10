Українець Михайлюк впевнено дебютував в Д-лізі НБА

Баскетболіст збірної України і вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів у США два приголомшливих матча в Лізі розвитку (Д-ліга) – офіційної молодшої ліги Національної баскетбольної асоціації.

Святослав Михайлюк Д-ліга

Наш співвітчизник, якого "Детройт" відправив у свій фарм-клуб Д-Ліги "Гранд Рапідс Драйв", Драйв ", успішно дебютував в спареному турі у новому колективі.

9 березня Михайлюк в переможному матчі проти "Ері Бейхокс" (111:110) провів на паркеті 27 хвилин, за які набрав 15 очок (6/11 двоочкових, 1/6 триочкових, 0/1 штрафних). Також в активі уродженця Черкас 1 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення. У пасиві 3 втрати і 5 фолів. Рейтинг "плюс-мінус" склав +3.

10 березня Свят з командою перемогли в битві проти "Делавера" (120:115). Українець зіграв 29 хвилин, за які набрав 21 очко, віддав 6 передач, зробив 4 підбирання та 1 перехоплення при 4 фолах і 3 втратах. Рейтинг "плюс-мінус" склав "+2".

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 червня 2018 року у другому раунді драфта НБА, Михайлюк був обраний під загальним 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 липня він підписав з клубом трирічний контракт на суму 4,6 млн доларів.

6 лютого українець продовжив свої виступи за "Детройт Пістонс".

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