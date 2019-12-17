Українець Михайлюк виконав ефектні триочкові в НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк провів результативний поєдинок у регулярному чемпіонаті НБА проти "Вашингтона". Його команда поступилася в цій зустрічі – 119:133.

Святослав Михайлюк у матчі з "Вашингтоном"

Українець пробув на паркеті 12 хвилин і 39 секунд. Вийшовши на заміну, він відзначився 7 очками: точними виявилися дві з шести спроб триочкових, один із двох штрафних. Також на рахунку вихованця школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, 1 підбирання, 1 передача та 1 блокшот.

Показник корисності Михайлюка склав -5.

Відео яскравих моментів за участю Михайлюка в матчі з "Вашингтоном":

Детройт – Вашингтон 119:133 (31:43, 30:24, 30:29, 28:37)

Детройт: М-ф Морріс (22), Браун (20), Кеннард (14 + 6 передач), Снелл (10), Макер (4) – старт; Роуз (22 + 8 передач), Вуд (12), Гелловей (8), Михайлюк (7).

Вашингтон: Біл (35 + 10 передач), Томас (23 + 6 передач), Бонга (9), Маінмі (9 + 8 підбирань), Гачімура (7) – старт; Бертанс (17), Сміт (10 + 7 передач), Браун (10), Скофілд (9), Метьюз (4).

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