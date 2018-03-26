Увійшов в історію! Українець Михайлюк вийшов у Фінал чотирьох NCAA

Український баскетболіст Святослав Михайлюк допоміг своєму "Канзасу" вийти до Фіналу чотирьох Студентської національної ліги США (NCAA). У неймовірному за напругою матчі команда вихованця "Черкаських Мавп" здолала в овертаймі "Дюк" - 85:81.
Twitter Канзаського університету
Twitter Канзаського університету
Михайлюк провів на майданчику 42 хвилини. За цей час він набрав 11 очок, зробив 10 підборів, віддав п'ять передач і поставив один блок-шот. Крім того, на рахунку українського атакуючого захисника найважливіший триочковий за 20 секунд до сирени, коли "Канзас" програвав в рахунку в три пункти.
WHAT A LOB. WHAT A JAM. 😱 #MarchMadness # Elite8 pic.twitter.com/ebpHql0MhH- NCAA March Madness (@marchmadness) 25 березня 2018 р
Twitter Канзаського університету
Twitter Канзаського університету
Twitter Канзаського університету
Twitter Канзаського університету
Також в цій грі Святослав зумів вписати своє ім'я в історію "Канзасу" як кращий снайпер в одному сезоні в історії програми. Ще до цієї гри черкащанин реалізував 111 триочкових за сезон і ділив перше місце з Террі Брауном, проте вже на перших хвилинах матчу проти "Дюку" Святослав реалізував точний дальній і став рекордсменом "Канзасу".
Svi Mykhailiuk has broken the single season 3-point record! #KUbball pic.twitter.com/crHgZj8AXh— Kansas Basketball (@KUHoops) 25 марта 2018 г.
Відзначимо, що фанати "Канзасу" влаштували неймовірне божевілля після цього успіху своїх улюбленців.
MASS STREET, LFK pic.twitter.com/sVekxJH4Ee— Phillip Stoddart (@PhillyCheese8) 25 марта 2018 г.
За путівку до головного фіналу чемпіонату баскетболісти з Канзасу посперечаються з представниками університету Вілланови. Гра пройде в Сан-Антоніо 31 березня.
Як повідомляв "Обозреватель", Святослав Михайлюк встановив рекорд в чвертьфіналі NCAA.
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