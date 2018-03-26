Увійшов в історію! Українець Михайлюк вийшов у Фінал чотирьох NCAA

Український баскетболіст Святослав Михайлюк допоміг своєму "Канзасу" вийти до Фіналу чотирьох Студентської національної ліги США (NCAA). У неймовірному за напругою матчі команда вихованця "Черкаських Мавп" здолала в овертаймі "Дюк" - 85:81.

Twitter Канзаського університету

Twitter Канзаського університету

Михайлюк провів на майданчику 42 хвилини. За цей час він набрав 11 очок, зробив 10 підборів, віддав п'ять передач і поставив один блок-шот. Крім того, на рахунку українського атакуючого захисника найважливіший триочковий за 20 секунд до сирени, коли "Канзас" програвав в рахунку в три пункти.

Twitter Канзаського університету

Twitter Канзаського університету

Twitter Канзаського університету

Twitter Канзаського університету

Також в цій грі Святослав зумів вписати своє ім'я в історію "Канзасу" як кращий снайпер в одному сезоні в історії програми. Ще до цієї гри черкащанин реалізував 111 триочкових за сезон і ділив перше місце з Террі Брауном, проте вже на перших хвилинах матчу проти "Дюку" Святослав реалізував точний дальній і став рекордсменом "Канзасу".

Відзначимо, що фанати "Канзасу" влаштували неймовірне божевілля після цього успіху своїх улюбленців.

За путівку до головного фіналу чемпіонату баскетболісти з Канзасу посперечаються з представниками університету Вілланови. Гра пройде в Сан-Антоніо 31 березня.

Як повідомляв "Обозреватель", Святослав Михайлюк встановив рекорд в чвертьфіналі NCAA.