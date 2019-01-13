Українець Михайлюк видав фантастичний матч в США

Баскетболіст збірної України і вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів у США приголомшливий матч в Лізі розвитку - офіційнiй молодшiй лізi Національної баскетбольної асоціації.

Святослав Михайлюк twitter.com/SouthBayLakers

У поєдинку регулярного сезону за фарм-клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Саут Бей" – Михайлюк проти "Кантон Чардж" провів на майданчику 34 хвилини, за які показав кращу результативність серед всіх гравців обох команд - 29 очок.

Святослав Михайлюк twitter.com/SouthBayLakers

Новини Українець Михайлюк встановив грандіозний рекорд у США

21-річний українець закинув 9/13 двоочкових, 3/11 триочкових і 2/2 штрафних кидків, зібрав чотири підбору в захисті, віддав 2 передачі та поставив 1 блок-шот. У пасиві Свята 5 втрат.

Незважаючи на такий чудовий виступ нашого співвітчизника "Саут Бей" поступилися в овертаймі 115:122.

Д-Ліга

"Саут Бей Лейкерс" - "Кантон Чардж" - 115:122 ОТ (25:32, 31:23, 31:30, 26:28, 2:9)

З: Михайлюк 29 + 4 підбирання + 5 втрат, Вагнер 17 + 9 підбирань + 5 передач, Джонс 17 + 13 підборів

К: Блоссомгейм 27 + 7 підбирань, Сіммонс 24 + 5 втрат, Сміт 17 + 7 передач

Весь матч на відео:

Святослав Михайлюк з 2006 по 2014 рік перебував у командній структурі "Черкаських Мавп". За цей час атакуючий захисник пройшов шлях від гравця клубної школи до баскетболіста основи. У сезоні 2012/2013 дебютував за черкащан в елітному дивізіоні країни, де провів 27 матчів (133 очка).

Святослав Михайлюк twitter.com/SouthBayLakers

Святослав Михайлюк twitter.com/SouthBayLakers

Захисник почав виступати за збірну України в 2013 році, взявши участь в чемпіонаті Європи з баскетболу серед гравців до 16 років. На турнірі баскетболіст набирав по 25,2 очка за гру і робив 8 підбирань і 3,4 передачі, а в підсумку був включений до збірної всіх зірок турніру.

У 2014 році він у складі вже основної збірної України грав на чемпіонаті світу з баскетболу в Іспанії. У 2016 році Михайлюк виступив за молодіжну збірну України на чемпіонаті світу в Гельсінкі. На турнірі Святослав став найрезультативнішим гравцем команди, набираючи в середньому за гру по 14,9 очка. Крім того, він робив по 5,6 підбору, 2,7 передачі і 2,1 перехоплення за гру.

У 2014 році Михайлюк вступив до Канзаського університету, де став виступати за місцеву баскетбольну команду. На першому році навчання він в п'яти з семи перших ігор сезону виходив в стартовому складі, проводячи на паркеті в середньому по 21,3 хвилини.

21 червня 2018 року в спортивному комплексі "Барклайс-центр" в Бруклінe, у другому раунді Драфта НБА, був обраний під загальним 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 липня він підписав з клубом трирічний контракт на суму 4,6 млн доларів.

Дебютував за команду в Літньої Лізі НБА проти "Сакраменто".

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