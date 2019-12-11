Українець Михайлюк увійшов до топ-10 снайперів НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк посів восьме місце за точністю триочкових кидків серед усіх гравців НБА після 19 зіграних ним матчів.

Вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, реалізував 46% кидків з-за дуги, маючи 3,6 спроби за гру. У дебютному для нього сезоні в НБА відсоток точних влучань Михайлюка становив 32,6% при 2,1 кидків у матчі, а за часів виступів за університетську команду "Канзасу" – 44,4% при 6,6 спроб.

Святослав Михайлюк Укрінформ

Варто зазначити, що українець провів найменшу кількість хвилин серед восьми найкращих снайперів, виконавши при цьому більше кидків, ніж гравці на шостому та сьомому місцях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олексій Лень провів результативний матч за "Атланту" проти "Маямі".

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