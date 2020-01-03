Українець Михайлюк став одним із найкращих у матчі НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк став одним із найрезультативніших гравців своєї команди в поразці проти "Кліпперс" – 126:112.

Вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, пробув на майданчику 28 хвилин, за які встиг набрати 14 очок (2/4 двоочкових, 2/7 триочкових, 4/6 штрафних), здійснити 2 підбирання та 2 передачі за 3 фолів і 1 втрати.

Святослав Михайлюк (праворуч)

"Детройт" Михайлюка розташовується на 11 місці в Східній конференції і має у своєму активі 12 перемог за 23 поразок.

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"Кліпперс" – "Детройт" 126:112 (30:33, 39:30, 37:16, 20:33)

"Кліпперс": Ленард (18), Гарклесс (12 + 9 підбирань), Джордж (12), Зубац (8 + 4 блокшоти), Шемет (8) - старт; Грін (12 + 12 підбирань), Гаррелл (23 + 4 блокшоти), Мотлі (0), Волтон (2), Вільямс (22), Робінсон (5), Макгрудер (4).

"Детройт": Снелл (14), Михайлюк (14), Думбуя (10 + 11 підбирань), Драммонд (10 + 12 підбирань), Фрейзер (0) - старт; Мейкер (10), Вуд (14), Кінг (0), Роуз (14), Браун (15), Гелловей (11).

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