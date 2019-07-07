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Українець Михайлюк став кращим в матчі Літньої ліги НБА

Українець Михайлюк став кращим в матчі Літньої ліги НБА
Наш співвітчизник продемонстрував приголомшливу результативність
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Вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів чудовий матч за "Детройт" у Літній лізі Національної баскетбольної асоціації (НБА) США.

Захисник збірної України вийшов в стартовому складі проти "Портленда" і допоміг своєму клубу здобути перемогу в Лас-Вегасі - 93:73.

22-річний українець провів на майданчику 25 хвилин і став найрезультативнішим гравцем.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Наш співвітчизник набрав 18 очок (2/3 двоочкових, 4/10 триочкових, 2/3 штрафних), зробив 3 підбирання, віддав 4 передачі та скоїв 1 перехоплення. У пасиві Свята 2 втрати. Рейтинг "плюс-мінус" склав +12.

Крім Михайлюка у Літній лізі НБА зіграв і ще один український баскетболіст - Іссуф Санон.

Гравець "Вашингтона" провів на майданчику 8 хвилин, за які очок не набирав (0/1 триочкового), зібрав 1 підбирання при 2 фолах. Рейтинг "плюс-мінус" склав -1. Гра проти "Нью-Орлеан Пеліканс" завершилася перемогою його команди 84:79.

Новини
Українець Михайлюк приголомшливо стартував у Літній лізі НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Михайлюк побував в Україні і відвідав рідні Черкаси.

Атакуючий захисник приїхав до школи "Черкаських Мавп", засновану Михайлом Бродським, де зустрівся з молодими баскетболістами. Михайлюк прочитав їм мотивуючу лекцію, а також відповів на найрізноманітніші питання.

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Тема
НБА
Особи
Іссуф СанонСвятослав Михайлюк
Місце
СШАЛас-Вегас
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