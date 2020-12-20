Українець Михайлюк провів відмінний передсезонний матч у НБА

Український захисник "Детройта" Святослав Михайлюк провів результативний матч у передсезонному турнірі Національної баскетбольної асоціації (НБА), взявши участь у грі проти "Вашингтона 96:99.

Детройт - Вашингтон: в атацi Джеремі Грант

Детройт - Вашингтон: з м'ячем Делон Райт

Рассел Уестбрук

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, за 20 хвилин на майданчику набрав 11 очок (1/4 двоочкових, 3/6 триочкових), зробив три підбирання, два перехоплення і віддав одну передачу. У пасиві баскетболіста збірної України чотири втрати і одне персональне порушення.

"Ми зіграли чотири матчі. Відчувалося, що з кожною грою додаємо, пристосовувалися один до одного. Попереду ще багато роботи, але ми стали краще, зіграли, попрацювали над своїми слабкими сторонами. Кидаю при першій-ліпшій можливості. Я сильний шутер, тому це моя пріоритетна задача на майданчику. Відчуваю, що став краще, навчився грі. У мене є можливість вчитися у ветеранів і отримувати ігровий досвід. Завдяки цьому досягається прогрес", – цитує basket.com.ua Михайлюка, який підвів підсумки передсезонної підготовки.

"Вашингтон" – "Детройт" 99:96 (31:27, 32:22, 20:27, 16:20)

Вашингтон: Брайант (22 + 7 підбирань), Біл (15), Авдія (9 + 10 підборів), Вестбрук (8 + 7 підборів), Гілл (2) – старт; Р. Лопес (13), Нето (10), Браун (9), Робінсон (6), Бертанс (3), Бонга (1), Вінстон (1), Сміт (0 + 8 передач), Вагнер (0).

Детройт: Грант (14 + 9 підбирань), Хейс (11), Гріффін (11), Райт (9), Пламлі (2 + 8 підбирань) – старт; Роуз (14 + 5 втрат), Джош Джексон (13 + 8 підбирань), Михайлюк (11), Окафор (8), Еллінгтон (3), Стюарт (0), Бей (0), Думбуя (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк свій шлях в баскетболі почав в школі "Черкаські Мавпи", виступаючи за дитячий та юнацький склад клубу.

Святослав Михайлюк

У 2012 році вперше зіграв в Суперлізі України, вийшовши на поле в складі "Мавп" і відігравши в цілому три матчі за сезон.

Святослав Михайлюк

За національну збірну України з баскетболу Святослав Михайлюк почав виступати ще в 2013 році, граючи в віковому складі збірної "до 16 років". А вже в 2014 році він вийшов на поле в основному складі української баскетбольної збірної. У 2016 році, граючи за молодіжну збірну України, Михайлюк завоював титул найбільш результативного і успішного гравця команди.

У 2014 році Михайлюк отримав запрошення від Канзаського університету і почав своє навчання в США, де виступав за університетську баскетбольну команду під назвою "Канзас Джейхокс".

Пізніше Михайлюк взяв участь в процедурі драфта НБА. Драфт-2018 був їм успішно пройдено і Святослав Михайлюк уклав контракт з баскетбольним клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Святослав Михайлюк в матчі проти "Вашингтона"

Офіційний дебют Михайлюка в НБА відбувся 23 жовтня 2018-го в матчі проти "Сан-Антоніо Сперс".

Через рік Свят був обміняний в "Детройт Пістонс". Цього року команда активувала опцію продовження контракту з нашим співвітчизником на сезон 2020/21.

Святослав Михайлюк

Напередодні стало відомо, що і "Детройт" і українець Свят взаємно зацікавлені в продовженні договору. Українець має право отримати новий контракт з максимальною зарплатою 53,76 мільйона доларів протягом чотирьох років.