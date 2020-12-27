Українець Михайлюк провів результативний матч в НБА

Український захисник "Детройта" Святослав Михайлюк набрав 12 очок у другому матчі нового сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зустріч проти "Клівленда" пройшла у впертій боротьбі і завершилася поразкою в другому овертаймі 119:128.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшов з лави запасних і провів на паркеті трохи більше 23 хвилин. Свят забив три з трьох двоочкових кидків, один з шести триочкових і три з трьох штрафних. На його рахунку три підбирання, дві передачі і два перехоплення. У пасиві українця дві втрати і два фолу.

Детройт – Клівленд 119:128 OT (26:26, 27:33, 33:22, 15:20, 11:11 7:16)

Д: Грант (28 + 10 підборів), Гріффін (26), Райт (19), Пламлі (6 + 9 підбирань), Хейс (3) – старт; Роуз (13 + 6 втрат), Михайлюк (12), Окафор (6), Джош Джексон (6 + 8 підбирань), Бей (0), Думбуя (0).

К: Секстон (32), Драммонд (23 + 16 підборів), Гарленд (21 + 12 передач), Лав (15 + 9 підбирань), Окоро (0) – старт; Осман (22), Макгі (11), іспит (4), Ненс (0 + 7 підбирань).

Інший українець Олексій Лень, який виступає за "Торонто Репторс", був внесений в заявку на поєдинок, але на паркеті так і не з'явився. Його клуб програв "Сан-Антоніо" з рахунком 114:119.

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетбольна кар'єра Михайлюка почалася в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував в українській Суперлізі, взявши участь в трьох матчах.

За національну збірну України з баскетболу Святослав Михайлюк почав виступати ще в 2013 році, граючи в віковому складі збірної "до 16 років". А вже в 2014 році він вийшов на паркет в основному складі української баскетбольної збірної. У 2016 році, граючи за молодіжну збірну України, Михайлюк завоював титул найбільш результативного і успішного гравця команди.

У 2014 році Михайлюк отримав запрошення від Канзаського університету і почав своє навчання в США, де виступав за університетську баскетбольну команду під назвою "Канзас Джейхокс".

Пізніше Михайлюк взяв участь в процедурі драфта НБА і уклав контракт з баскетбольним клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Офіційний дебют українця в НБА відбувся 23 жовтня 2018-го в матчі проти "Сан-Антоніо Сперс".

Через рік Свят був обміняний в "Детройт Пістонс". Цього року команда активувала опцію продовження контракту з нашим співвітчизником на сезон 2020/21.

Напередодні стало відомо, що і "Детройт" і українець Свят взаємно зацікавлені в продовженні договору. Українець має право отримати новий контракт з максимальною зарплатою 53,76 мільйона доларів впродовж чотирьох років.