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26 лютого • оновлено в 10:43
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/ Баскетбол

Українець Михайлюк провів результативний матч у НБА

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Українські легіонери, що виступають в НБА, Святослав Михайлюк та Олексій Лень провели чергові матчі регулярного чемпіонату.

"Детройт" Михайлюка зазнав поразки на виїзді в грі з "Денвером". Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшов у стартовій п'ятірці та набрав 6 очок, двічі потрапивши в ціль з триочкових (з шести спроб). Також він віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 1 втраті і 2 фолах.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

twitter.com/gonxoff

Український центровий Лень проводив другий матч в складі свого нового клубу "Сакраменто Кінгз". Його команда обіграла на виїзді "Голден Стейт". Олексій, вийшовши на майданчик з лавки, за 15 хвилин не набрав жодного очка, однак записав в актив 4 підбирання (1 в нападі), 1 передачу і 2 блок-шота при 1 втраті і 1 фолі.

Денвер – Детройт – 115:98 (29:23, 30:23, 23:26, 33:26)

Денвер: Джеремі Грант (29), Джамал Маррей (16 + 8 передач), Йокіч (16 – 5 втрат), М. Портер (13 + 8 підбирань), Г. Херріс (9)

Детройт: Роуз (20), Вуд (20 + 10 підборів), Найт (14 + 6 передач), Л. Геллоуей (12), Снелл (10 + 7 передач)

Голден Стейт – Сакраменто – 94:112 (22:33 21:22, 30:26, 21:31)

Голден Стейт: Крісс (21 + 10 підборів), Віггінс (16), Д. Лі (14 + 6 підбирань), Пул (13), Пескалл (12)

Сакраменто: Фокс (21 + 5 передач), Барнс (21), Хілд (19 + 6 підбирань), Богдан Богданович (17), Джайлз (13 + 9 підбирань)

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий Олексій Лень дебютував за "Сакраменто" в чемпіонаті НБА результативною грою проти "Лос-Анджелес Кліпперс".

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Автор
Денис Карпов
Тема
НБА
Особи
Олексій Лень Святослав Михайлюк
Місце
США
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