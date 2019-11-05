Українець Михайлюк провів рекордний у новому сезоні матч у НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк взяв участь у черговому матчі своєї команди в регулярному чемпіонаті НБА. На виїзді "Пістонз" поступилися "Вашингтону" – 99:115.

Святослав Михайлюк у матчі "Вашингтон" – "Детройт"

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, зіграв рекордні для себе в цьому сезоні 27 хвилин і 13 секунд. За цей час він встиг набрати шість очок і здійснити три ассисти. Українець реалізував два з трьох своїх триочкових, а от дві спроби закинути з ближньої дистанції виявилися невдалими.

Михайлюк завершив гру з позитивним для себе показником корисності – +6.

"Детройт" з трьома перемогами у восьми матчах посідає 10 місце в таблиці Східної конференції і свій наступний матч проведе в ніч на четвер, 7 листопада, проти "Нью-Йорк Нікс".

Вашингтон – Детройт 115: 99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21)

Вашингтон: Біл (22 + 6 передач + 5 втрат), Браянт (14 + 7 підбирань), Гачімура (12), Томас (9 + 6 передач), Бонга (5) – старт; Браун (14 + 10 підборів), Майлз (12), Вагнер (12), Бертанс (9), Сміт (6), Робінсон (0), Скофілд (0).

Детройт: Кеннард (24 + 5 втрат), Драммонд (15 + 24 підбирання), Браун (14 + 7 підбирань + 7 передач), Снелл (11), М-ф Морріс (4) – старт; Вуд (15), Гелловей (10), Михайлюк (6), Боун (0), Томас (0), Макер (0).

Новини Українець Лень забив феноменальний триочковий у матчі НБА

Бруклін – Новий Орлеан 135:125 (33:27, 34:23, 37:48, 31:27)

Бруклін: Ірвінг (39 + 9 передач + 5 втрат), Леверті (23 + 7 підбирань), Гарріс (19), Аллен (18 + 10 підборів), Прінс (12 + 11 підборів) – старт; Темпл (13), Динвідді (7), Джордан (4), Куруц (0).

Новий Орлеан: Інгрем (40), Болл (15), Голідей (15 + 7 підбирань), Гарт (14 + 7 підбирань), Окафор (4) – старт; Джексон (12 + 5 втрат), Редік (12), Мур (7), Вільямс (3), Гейс (3), Александер-Вокер (0), Фейворс (0).

Міннесота – Мілвокі 106:134 (27:31, 30:33, 25:38, 24:32)

Міннесота: Віггінс (25), Ковінгтон (15), Тіг (10), Дженг (10), Грем (3) – старт; Белл (12), Напьєр (10), Калвер (8), Лейман (5), Вонле (5), Окогу (3 + 7 підбирань)

Мілуокі: Я.Адетокумбо (34 + 15 підбирань + 6 передач), Міддлтон (26), Бледсоу (22 + 9 підбирань + 6 передач), Б. Лопес (9), Меттьюз (8) – старт; Дівінченцо (17 + 7 підбирань), Гілл (7), Ільясова (5), Корвер (3), Вілсон (2), Р. Лопес (1), Коннотон (0), Браун (0).

Мемфіс – Х'юстон 100:107 (28:33, 32:29, 16:22, 24:23)

Мемфіс: Морент (23 + 6 передач), Брукс (17 + 9 підбирань), Валанчюнас (10 + 10 підборів), Краудер (8), Кларк (3 + 4 блок-шота) – старт; Кабоклу (11), Джонс (10), Андерсон (10), Гудуріч (4), Гілл (4).

Г'юстон: Гарден (44 + 10 підбирань + 6 передач + 6 втрат), Гордон (16), Гауз (15 + 9 підбирань), Капела (10 + 13 підборів), Такер (0) – старт; Маклемор (12), Ріверс (7), Сефолоша (3), Клемонс (0), Чендлер (0)

Фінікс – Філадельфія 114:109 (29:31, 26:30, 26:21, 33:27)

Фінікс: Букер (40), Рубіо (21 + 7 підбирань + 10 передач), Бейнс (15 + 7 підбирань + 6 передач), Убре (14), Шарич (5 + 5 втрат) – старт; Т. Джонсон (8), Бріджес (6), Камінські (3), К. Джонсон (2), Картер (0).

Філадельфія: Горфорд (32), Гарріс (24 + 10 підборів), Коркмаз (20), Річардсон (8), Сіммонс (6 + 6 передач + 7 перехоплень) – старт; Скотт (7), О'квінн (5), Енніс (3), Нето (2), Тайбулл (2).

Голден Стейт – Портленд 127: 118 (34:32, 26:31, 27:20, 40:35)

Голден Стейт: Паскалл (34 + 13 підборів), Боумен (19 + 8 передач), Пул (16), Коулі-Стайн (10), Робінсон (5) – старт; Чи (18), Беркс (13), Спеллмен (7), Крісс (5).

Портленд: Ліллард (39), Вайтсайд (22 + 11 підборів), Макколлум (14 + 6 передач), Гуд (4), Толівер (3) – старт; Саймонс (14), Гезоня (11), Бейзмор (7), Лабіссьер (4), Трент (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Михайлюк також провів хороший матч в НБА і допоміг перемогти "Детройту".

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!