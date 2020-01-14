Українець Михайлюк провів ефективний матч НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк вийшов у старті, але не зумів допомогти своїй команді здобути домашню перемогу над "Новим Орлеаном" – 110:117.

Вихованець школи "Черкаських Мавп" провів на майданчику 34 з половиною хвилини, за які записав на свій рахунок 13 очок (1/2 двоочкових, 3/6 триочкових і 2/2 штрафних), 2 підбирання, 4 передачі та 2 перехоплення при 4 персональних фолах.

Святослав Михайлюк

Ця поразка стала третьою для "Детройта" поспіль. Команда продовжує віддалятися від зони плей-офф і займає 11 місце в Східній конференції, маючи в своєму активі 14 перемог при 27 поразках.

"Детройт" – "Нью-Орлеан" 110: 117 OT (23:32, 29:31, 25:26, 25:13, 8:15)

"Детройт": Думбуя (16 + 8 підбирань), Михайлюк (13), Браун (12), Драммонд (11 + 10 підборів), Снелл (0) – старт; Роуз (23 + 8 передач), Вуд (18 + 9 підбирань), Геллоуей (8), М-ф Морріс (7), Макер (2), Боун (0).

"Новий Орлеан": Окафор (25 + 14 підборів), Меллі (20), Болл (17 + 12 підбирань + 9 передач + 7 втрат), Мур (16 + 7 підбирань), Харт (11) – старт; Джексон (13 + 8 підбирань), Хейс (8), Александер-Уокер (5), Чітем (2).

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