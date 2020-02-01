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1 лютого • оновлено в 10:55
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/ Баскетбол

Українець Михайлюк провів чудовий матч в НБА

1.1т
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Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк провів результативний матч в рамках регулярного чемпіонату НБА проти "Торонто", в якому його команда поступилася 92:105.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшов на майданчик з перших секунд і зіграв в цілому 26 хвилин.

За цей час 22-річний баскетболіст збірної України набрав 13 очок, закинувши 4/6 триочкових і 1/1 штрафного. Крім того, Свят зібрав 4 підбирання (1 в нападі) і віддав 2 передачі.

Всі дії Михайлюка в матчі з "Торонто":

"Детройт" – "Торонто" 92:105 (20:30, 27:30, 22:18, 23:27)

"Детройт": Роуз (21), Драммонд (20 + 20 підбирань - 5 втрат), Михайлюк (13), Снелл (6), мейкер (1) - старт; Вуд (7), Морріс (9), Джексон (8), Геллоуей (3), Браун (4)

"Торонто": Сіака (30 + 7 підбирань), Ібака (21 - 5 втрат), ВанВліт (16 + 8 підбирань + 9 передач), Лоурі (7), Анунобі (6) - старт; Буше (8 + 7 підборів), Бріссетт (0), Джонсон (0), Маккоя (0), Девіс (5), Пауелл (12 + 7 підбирань), Томас (0)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 січня Михайлюк оновив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

26 січня в матчі з "Брукліном" Михайлюк встановив ще три кар'єрних рекорду в НБА: за кількістю кидків з гри, зіграним хвилинам і кількістю підбирань в захисті в одному матчі.

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Автор
Максим Богданов
Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пiстонс
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