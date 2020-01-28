Українець Михайлюк продовжив результативну серію в НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк в дев'ятий раз поспіль набрав 10 або більше очок в матчі НБА, але це не допомогло його команді здобути перемогу над "Клівлендом" – 100:115.

Вихованець школи "Черкаських Мавп" провів на майданчику 26 хвилин, набравши 13 очок (2/6 двоочкових, 3/7 триочкових), 2 підбирання, 1 передачу при 1 втраті м'яча та 1 персональному зауваженні.

Святослав Михайлюк nba.com

Ця поразка стала третьою для "Детройта" поспіль. Команда Михайлюка ризикує залишитися без попадання у плей-офф НБА, перебуваючи на 10-му місці Східної конференції з 17 перемогами та 31 поразкою.

"Детройт" – "Клівленд" 100: 115 (23:24 22:29, 27:36, 28:26)

"Детройт": Джексон (16), Драммонд (15 + 8 підбирань), Михайлюк (13), мейкер (9), Думбуя (8) - старт; Морріс (9), Вуд (8), Кінг (3), Браун (8), Геллоуей (11).

"Клівленд": Секстон (23 - 5 втрат), Лав (20 + 7 підбирань), Томпсон (17 + 11 підборів), Осман (7), Гарленд (6) - старт; Уейд (0), Кук (0), Хенсон (4), Ненс-молодший (10), Маккіні (15), іспит (4), Портер (9).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі проти "Брукліна" Святослав Михайлюк встановив три особистих рекорди в НБА.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!