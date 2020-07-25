Українець Михайлюк продовжить контракт з клубом НБА – ЗМІ

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, Святослав Михайлюк продовжить виступи в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Черкащанин провів у найсильнішій лізі світу вже два роки. Як повідомляє американська преса, Михайлюк продовжить контракт зі своїм поточним клубом "Детройт Пістонс". В "Детройті" є опція продовження угоди з Михайлюком на сезон 2020/21. За майбутній сезон Свят заробить 1,6 мільйона доларів.

Відзначимо, що цей сезон для Святослава Михайлюка став проривним в НБА. Наш співвітчизник провів в чемпіонаті 56 матчів (27 в старті) і на момент припинення сезону був одним з лідерів "Пістонс". В середньому за 22 хвилини на паркеті баскетболіст збірної України набирав 9 очок, робив 1,6 підбора і віддавав 1,9 передачі.

Сезон НБА буде відновлений 30 липня, проте продовжать грати тільки 22 команди. "Детройт" достроково завершив чемпіонат.

Раніше Михайлюк розповів про свою кар'єру в НБА, а також згадав досвід виступу на світовій першості в Іспанії в 2014 році.