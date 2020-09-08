Українець Михайлюк про Черкаси: баскетбол виходить на новий рівень

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, українець Святослав Михайлюк заявив, що баскетбол у Черкасах виходить на новий рівень.

"Приємно приїжджати щороку в Черкаси та бачити позитивні зміни. Баскетбольна школа зростає і розвивається, з'являється більше команд, бачу, що зараз у клубі багато жіночих команд. Поліпшується інфраструктура. Баскетбол виходить на новий рівень. Я розумію, що це результат якісної роботи керівництва клубу", – цитує слова Михайлюка офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).

Нагадаємо, що українець виступає за "Детройт Пістонс" в НБА. У сезоні 2019/20 він взяв участь у 56 матчах, вийшовши у 27 з них у старті. На його рахунку в середньому 22,6 хвилин на майданчику, за які він набирав 9 очок (40% триочкових), 1,9 підбирань і 1,9 передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайлюк порівняв карантин у США та Україні.

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