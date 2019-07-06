Українець Михайлюк приголомшливо стартував у Літній лізі НБА

Вихованець "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провів блискучий поєдинок за "Детройт" у Літній лізі Національної баскетбольної асоціації (НБА) США.

Святослав Михайлюк

Захисник збірної України вийшов в стартовому складі проти національної команди Хорватії та допоміг своєму клубу здобути перемогу в Лас-Вегасі - 96:80.

22-річний українець став другим в команді за результативністю, набравши 17 очок (3/4 двоочкових, 2/6 триочкових, 5/5 штрафних). В активі нашого співвітчизника 5 передач, 1 підбирання, 1 блок-шот, 1 перехоплення при 6 втратах. Показник корисності черкащанина склав +11.

Нагадаємо, що нині в НБА виступають два баскетболіста з України. Святослав Михайлюк грає за "Детройт Пістонс", а Олексій Лень – за "Атланта Хокс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Михайлюк побував в Україні та відвідав рідні Черкаси.

Атакуючий захисник приїхав до школи "Черкаських Мавп", засновану Михайлом Бродським, де зустрівся з молодими баскетболістами. Михайлюк прочитав їм мотивуючу лекцію, а також відповів на найрізноманітніші питання.

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