Українець Михайлюк провів результативний матч в НБА

Захисник збірної України Святослав Михайлюк провів черговий результативний матч в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Святослав Михайлюк

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, не зміг допомогти своєму "Детройту" здобути перемогу над "Мілуокі".

22-річний черкащанин, вийшовши з лави запасних, відіграв 18 хвилин, набрав 6 очок (забивши 2/5 триочкових), віддав 2 передачі, виконав 1 підбирання та скоїв 1 перехоплення.

"Мілуокі" – "Детройт" 104:90 (27:24, 27:23, 23:22 27:21)

Мілуокі: Адетокумбо (28 + 10 підборів), Меттьюз (13), Бледсоу (11), Лопес (7 + 4 блокшотов), ДіВінчензо (6 + 7 підбирань) - старт; Вілсон (7), Бендер (0), Адетокумбо (0), Лопес (3), Хілл (9), Корвер (6), Браун (7 + 10 підборів), Коннотон (7)

Детройт: Геллоуей (13), Драммонд (12 + 17 підбирань - 5 втрат), Морріс (11), Браун (9), Кеннард (6) - старт; Мейкер (5), Вуд (2), Думбуя (0), Боун (4), Фрейзер (2), Роуз (20), Михайлюк (6)

Свій поєдинок провів ще один представник України - Олексій Лень. 26-річний уродженець Антрацита, вийшовши з лавки відіграв 8 хвилин, набрав 4 очки (2/3 двоочкових), зробив 2 підбирання та віддав 2 передачі. У пасиві українця 2 фолу і 1 втрата.

"Атланта" – "Торонто" 116: 119 (27:26, 34:26, 29:35, 26:32)

Атланта: Янг (30 + 10 підбирань + 10 передач), Хантер (26), Паркер (13 + 7 підбирань), Бембро (11), Джонс (6) - старт; Фернанду (4), Лень (4), Картер (8), Тернер (4), Креб (10)

Торонто: Сіака (34), ВанВліт (25 + 9 передач - 5 втрат), Пауелл (20), Анунобі (7), Газоль (3 + 7 підбирань) - старт; Буше (13 + 8 підбирань), Холліс-Джефферсон (7 + 9 підбирань), Девіс (6), Томас (4

Новини Українець Михайлюк забив потужний триочковий у матчі НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Свят встановив особистий рекорд по проведеним хвилинах в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

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