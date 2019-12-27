Українець Михайлюк показав яскраву гру в рекордному матчі НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк відзначився результативною грою в матчі регулярного чемпіонату НБА, у якому його клуб удома обіграв "Вашингтон" – 132:102.

Святослав Михайлюк у матчі проти "Вашингтона"

Цей поєдинок став для Михайлюка 26-м у поточному сезоні. Вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, втретє в кар'єрі вийшов у стартовому складі і пробув на майданчику 24 хвилини. За цей час він здобув 12 очок. Також на його рахунку 4 передачі, 4 підбирання, 1 перехоплення за 1 втрати і 3 фолів.

"Детройт" влаштував далекобійний обстріл кільця "Вашингтона", виконавши рекордні у своїй історії 48 триочкових, 19 із яких влучили в ціль. "Візардс" відповіли лише 7 влучними кидками з-за дуги. Українець зробив 9 спроб закинути здалеку, з яких 4 виявилися вдалими.

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Детройт – Вашингтон 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26)

Детройт: Фрейзер (17 + 6 передач), Гріффін (14 + 11 підбирань), Драммонд (14 + 10 підбирань), Михайлюк (12), Снелл (10) – старт; Вуд (22 + 7 підбирань), Роуз (15 + 6 передач), Браун (12), Гелловей (6), М-ф Морріс (4), Макер (4), Кінг (2).

Вашингтон: Біл (15), Сміт (9), Маінмі (5), Бонга (2), Скофілд (0) – старт; Пасічник (17), Макрей (15), Браун (13), Пейтон (10), Вільямс (9 + 8 підбирань), Метьюз (4), Робінсон (3).

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