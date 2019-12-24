Українець Михайлюк показав результативну гру в рекордному матчі НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк вийшов у стартовому складі на матч НБА проти "Філадельфії", але не допоміг своїй команді здобути перемогу – 109:125.

Вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, пробув на майданчику 32 хвилини, за які зумів набрати 13 очок, зробити 2 підбирання та 4 передачі за 3-х фолів. На його рахунку 4 з 5 триочкових.

Святослав Михайлюк

"Детройт" Михайлюка посідає 11-те місце в Східній конференції, маючи у своєму активі 11 перемог і 20 поразок.

"Детройт" – "Філадельфія" 109: 125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31)

"Детройт": Михайлюк (13), Гріффін (8), Снелл (8), Фрейзер (7), Мейкер (4) – старт; Морріс (11), Вуд (8), Думбуя (1), Драммонд (27 + 9 підбирань), Роуз (16 + 7 передач), Гелловей (6).

"Філадельфія": Гарріс (35 + 7 підбирань), Ембіід (20 + 8 підбирань), Сіммонс (16 + 13 підбирань + 17 передач), Горфорд (9), Річардсон (9) – старт; Скотт (7), Пелл (0), Енніс (6 + 7 підбирань), О'Квінн (0), Нето (0), Берк (0), Мілтон (2), Коркмаз (21).

Інший українець – Олексій Лень, який виступає за "Атланту", – зіграв 4 хвилини, вийшовши з лави запасних. Він не зумів набрати очки, але записав на свій рахунок 2 підбирання, 1 передачу і 2 блокшоти. Його команда зазнала чергової поразки і є найгіршою командою ліги, посідаючи останнє місце в Східній конференції.

Олексій Лень (праворуч)

"Клівленд" – "Атланта" 121: 118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)

"Клівленд": Секстон (25), Гарленд (21), Лав (20 + 8 підбирань - 5 втрат), Осман (18), Томпсон (3 + 10 підбирань) - старт; Генсон (6), Маккіні (2), Найт (3), Деллаведова (8), Портер (15 + 9 підбирань - 5 втрат).

"Атланта": Янг (30 + 11 передач + 4 перехоплення - 5 втрат), Коллінз (27 + 10 підбирань), Гантер (23), Гертер (19), Фернанду (2) – старт; Паркер (7), Реддіш (7), Лінь (0), Джонс (0), Картер (3), Бембро (0).

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