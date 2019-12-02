Українець Михайлюк побив рекорд у НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд за набраними очками за матч у НБА. У грі регулярного чемпіонату "Детройт" українця вдома розгромив "Сан-Антоніо" – 132:98.

Святослав Михайлюк (праворуч) в матчі з "Сан-Антоніо"

Вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, пробув на паркеті 23 хвилини. За цей час українець набрав 13 очок. Це найрезультативніший матч Святослава за час виступів у найсильнішій лізі світу.

Попередній рекорд результативності в сезоні Михайлюк встановив за тиждень до цього, набравши 12 очок у переможному матчі "Детройта" проти "Орландо Меджік" (103:88).

Святослав Михайлюк в матчі з "Сан-Антоніо"

У "Детройта" вже сім перемог в поточному регулярному чемпіонаті, зараз команда посідає 11-е місце в турнірній таблиці Східної конференції.

Детройт – Сан-Антоніо 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27)

Детройт: Кеннард (20), Браун (13 + 7 підбирань), Гріффін (10 + 6 передач), Драммонд (9 + 16 підбирань), Снелл (5) – старт; Вуд (28 + 10 підбирань), Михайлюк (13), Роуз (10 + 10 передач), М-ф Морріс (10), Гелловей (8), Думбуя (4), Макер (2), Фрейзер (0).

Сан-Антоніо: дерозал (20), Гей (12), Пелтль (8), Вайт (7), Форбс (5) – старт; Вокер (13), Юбенкс (9 + 8 підбирань), Белінеллі (6), Мюррей (5 + 6 передач), Лайлс (5), Міллс (4), Керролл (4).

Новини Українець Лень провів потужний поєдинок в НБА

Бруклін – Маямі 106:109 (30:32, 35:26, 16:25 25:26)

Бруклін: Динвідді (29), Гарріс (25), Прінс (9 + 7 підбирань), Темпл (7), Аллен (4 + 12 підбирань) – старт; Джордан (15 + 8 підбирань), Нваба (10), Пінсон (5), Шамперт (2), Муса (0).

Маямі: Батлер (20 + 7 підбирань), Адебайо (17 + 16 підбирань), Нанн (11), Робінсон (10 + 10 підбирань), Ленард (9) – старт; Драгіч (24 + 6 передач), Вінслоу (10), Гірро (4), Сілва (4), Джонс (0), Олінік (0).

Нью-Йорк – Бостон 104:113 (30:31, 28:27, 27:23, 19:32)

Нью-Йорк: Рендл (26), Барретт (16 + 7 підбирань), Нокс (11), Гібсон (4), Нілікіна (3) – старт; Сміт (17 + 7 передач), Дотсон (10), Портіс (9), Робінсон (6), Еллінгтон (2).

Бостон: Тейтум (30 + 7 передач), Браун (28), Dокер (16 + 10 передач), Тайс (2), Смарт (0) – старт; Dонамейкер (11), Кантер (11 + 11 підбирань), Оджелей (5), Г. Вільямс (4), Грін (3), Р. Вільямс (3), Едвардс (0).

Міннесота – Мемфіс 107:115 (21:25, на 26:23, 32:38, 28:29)

Міннесота: Таунс (21 + 12 підборів), Віггінс (18 + 7 передач), Калвер (14 + 7 підбирань), Ковінгтон (13), Грем (6) – старт; Тіг (13 + 6 передач), Бейтс-Діоп (10), ОКОГУ (5), Напьєр (4), Дженг (3).

Мемфіс: Брукс (26), Джонс (12 + 7 передач), Краудер (12 + 10 підборів), джара Джексон (12), Кларк (0) – старт; Аллен (13), Кабоклу (12 + 13 підборів), Гілл (11), Мелтон (9 + 7 підбирань + 8 передач), Гудуріч (8).

Лейкерс – Даллас 100:114 (30:25, 32:34, 17:35, 21:20)

Лейкерс: Девіс (27 + 10 підбирань), Джеймс (25 + 9 підбирань + 8 передач + 6 втрат), Грін (8), Колдвелл-Поуп (7), Макгі (4 + 10 підбирань) – старт; Карузо (10), Деніелс (5), Рондо (4 + 7 передач), Кузма (4), Говард (4), Кук (2), Дадлі (0).

Даллас Дончіч (27 + 9 підбирань + 10 передач + 7 втрат), Порзінгіс (15), Павелл (15 + 9 підбирань), Гардвей (8), Фінні-Сміт (6) – старт; Райт (17 + 9 передач), Джексон (15), Клебер (6 + 9 підбирань), Сет Каррі (3), Мар'янович (2), Брансон (0).

Новий Орлеан – Оклахома-Сіті 104:107 (29:33, 26:23, 22:26 27:25)

Новий Орлеан: Голідей (26), Інгрем (20 + 7 підбирань), Болл (14 + 7 передач), Редік (13), Окафор (4) – старт; Гарт (11 + 11 підбирань), Гейс (9 + 7 підбирань), Меллі (6), Мур (1).

Оклахома-Сіті: Галлінарі (23 + 11 підбирань), Гілджес-Александер (17 + 9 підбирань), Адамс (17 + 10 підбирань), Пол (16 + 8 передач), Фергюсон (3) – старт; Шредер (17), Ноел (8), Надер (4), Бертон (2), Бейзлі (0).

Орландо – Голден Стейт 100:96 (26:22, 25:29, 21:20, 28:25)

Торонто – Юта 130:110 (37:20, 40:17, 30:49, 23:24)

Кліпперс – Вашингтон 150:125 (39:35, 43:22, 34:41, 34:27)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер баскетболіст, який створив революцію в НБА.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!