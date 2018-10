Українець Михайлюк набрав перші очки в НБА

Вихованець баскетбольної школи "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк набрав свої перші очки в офіційному матчі за "Лос-Анджелес Лейкерс" в американському чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Захисник збірної України вніс свій внесок в перемогу над "Фініксом" - 131:113. Український захисник провів на майданчику 22 хвилини, за які набрав 4 очки. Свят закинув один з двох триочкових і один з двох штрафних. Також в активі Михайлюка 2 передачі та 2 перехоплення.

Svi Mykhailiuk’s first career bucket in the NBA! pic.twitter.com/3Ir1N0kpr6