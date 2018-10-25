Українець Михайлюк набрав перші очки в НБА

Вихованець баскетбольної школи "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк набрав свої перші очки в офіційному матчі за "Лос-Анджелес Лейкерс" в американському чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Захисник збірної України вніс свій внесок в перемогу над "Фініксом" - 131:113. Український захисник провів на майданчику 22 хвилини, за які набрав 4 очки. Свят закинув один з двох триочкових і один з двох штрафних. Також в активі Михайлюка 2 передачі та 2 перехоплення.

Svi Mykhailiuk’s first career bucket in the NBA! pic.twitter.com/3Ir1N0kpr6 — Jayhawks In The NBA (@NBA_Jayhawks) 25 октября 2018 г.

Крім того, свій поєдинок в НБА за "Атланту" провів і центровий збірної України Олексій Лень. 25-річний уродженець Антрацита Лень за 28 хвилин проведених на майданчику в переможній грі проти "Далласа" (111: 104) набрав 7 очок. Наш співвітчизник реалізував 2 з 7 двоочкових спроб і 1 з 3 триочкових, зібрав 7 підбирань (3 з них в нападі), віддав 3 передачі та поставив 3 блок-шоти. У пасиві Леня 1 втрата і 4 фоли.

Всі результати ігрового дня:

Фінікс - Лейкерс 113: 131 (30:32, 24:44, 32:30, 27:25)

Атланта - Даллас 111: 104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17)

Клівленд - Бруклін 86: 102 (17:24, 28:21, 17:38, 24:19)

Майамі - Нью-Йорк 110: 87 (16:27, 31:18, 45:20, 18:22)

Торонто - Міннесота 112: 105 (26:19, 31:29, 26:26, 29:31)

Чикаго - Шарлотт 112: 110 (24:27, 30:26, 34:29, 24:28)

Х'юстон - Юта 89: 100 (29:24, 15:28 22:23 23:25)

Сан-Антоніо - Індіана 96: 116 (22:28, 28:34, 21:26 25:28)

Мілуокі - Філадельфія 123: 108 (22:34 49:30, 21:17, 31:27)

Cакраменто - Мемфіс 97:92 (19:28, 25:24, 27:19, 26:21)

Голден Стейт - Вашингтон 144: 122 (46:37, 34:34, 35:26, 29:25)

Нагадаємо, що офіційний дебют Михайлюка відбувся 23 жовтня в матчі проти "Сан-Антоніо Сперс".