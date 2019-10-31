Українець Михайлюк фантастично дебютував у новому сезоні НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів свій перший матч в НБА в сезоні 2019/20. Український легіонер "Детройта" провів 9 хвилин в грі проти "Торонто".

Святослав Михайлюк в матчі "Детройт" - "Торонто"

На рахунку Михайлюка 9 очок. Точними виявилися його 3 з 4-х кидків з гри, причому всі три - триочкові! Також на його рахунку 1 підбирання.

Ключовою у зустрічі стала третя чверть, а її головним героєм став гравець "Торонто" Паскаль Сіакам, який набрав на цьому відрізку 19 очок. В результаті "Репторс" здобули перемогу - 125:113.

"Детройт" - "Торонто" - 113: 125

"Детройт": Драммонд - 21, Геллоуей - 17, Роуз - 16, Морріс - 16, Михайлюк - 9, Вуд - 9, Мейкер - 8, Фрезьєр - 7, Снелл - 6, Кеннард - 3, Браун - 1.

"Торонто": Сіакам - 30, Лаурі - 20, Ібака - 19, Пауелл - 19, Ванвліт - 13, Анунобі - 13, Газоль - 6, Маккой - 5.

"Філадельфія" - "Міннесота" - 117:95

"Філадельфія": Ембіід - 19, Харріс - 18, Коркмаз - 17, Сіммонс - 16, Річардсон - 12, Хорфорд - 12, Тибулл - 9, Енніс - 8, Скотт - 4, Болден - 2, О'Куїнн, Нето, Берк

"Міннесота": Віггінс - 19, Тіг - 15, Напьєр - 13, Таунс - 13, Ковінгтон - 7, Лейман - 6, Грем - 6, Калвер - 6, Белл - 5, Окогу - 3, Вонле - 2.

"Орландо" - "Нью-Йорк" - 95:83

"Орландо": Вучевіч - 21, Гордон - 15, Фурньє - 14, Айзек - 10, Аміну - 9, Бамба - 9, Фульц - 7, Огастін - 5, Картер-Вільямс - 3, Росс - 2.

"Нью-Йорк": Рендл - 16, Портіс - 12, Робінсон - 12, Нокс - 10, Барретт - 9, Морріс - 9, Нтілікіна - 7, Гібсон - 4, Еллінгтон - 2, Дотсон - 2.

"Клівленд" - "Чикаго" - 117:111

"Клівленд": Томпсон - 23, Секстон - 18, Лав - 17, Кларксон - 17, Осман - 12, Ненс - 12, Портер - 9, Гарленд - 9.

"Чикаго": Лавін - 16, Маркканен - 16, Портер - 15, Картер - 15, Янг - 14, Корнет - 9, Уайт - 8, Саторанскі - 8, Данн - 8, Арчідіаконоу - 2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Олексій Лень відзначився елегантним данком в матчі за "Атланту" в НБА.

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