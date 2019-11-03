Українець Михайлюк допоміг своїй команді перемогти в НБА

Захисник збірної України Святослав Михайлюк провів результативний матч в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Святослав Михайлюк

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, допоміг своєму "Детройту" здобути перемогу над "Брукліном" - 113:109.

22-річний українець вийшовши з лави запасних, відіграв 15 хвилин, за які набрав 3 очки (1/4 триочкових), зробив 1 підбирання в захисті, віддав 1 передачу і поставив 1 блок-шот.

"Детройт" - "Бруклін" 113: 109 (33:26, 13:28 32:18, 35:37)

"Детройт": Драммонд (25 + 20 підбирань + 5 блокшотов), Кеннард (24), Браун (22 + 7 передач), Морріс (13), Снелл (10) - старт; Мейкер (4), Вуд (0), Геллоуей (12), Михайлюк (3)

"Бруклін": Прінс (20), Ірвінг (20 + 11 підбирань + 10 передач), Харріс (18), Леверті (14), Джордан (10 + 10 підбирань + 4 блокшотов) - старт; Куруц (2), Аллен (7 + 7 підборів), Динвідді (16), Темпл (2)

Новини Українець Лень забив феноменальний триочковий у матчі НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня Михайлюк провів свій перший матч в НБА в сезоні 2019/20. Український легіонер "Детройта" зіграв 9 хвилин в грі проти "Торонто".

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