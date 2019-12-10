Українець Михайлюк допоміг команді здобути перемогу в НБА

Український захисник "Детройта" Святослав Михайлюк взяв участь у важкій перемозі своєї команди у виїзному матчі НБА проти "Нового Орлеана" – 103:105.

Вихованець школи "Черкаських мавп", яку заснував Михайло Бродський, набрав 8 очок за 20 хвилин, проведених на паркеті. Михайлюк реалізував 3/4 кидків із гри, зробив 2 перехоплення, 1 підбирання та 1 асист при 1 фолі та 1 втраті.

Святослав Михайлюк і Тім Фрейзер

Ця перемога стала для "Детройта" десятою в сезоні і дозволила команді українця опинитися на дев'ятому місці в таблиці.

"Новий Орлеан" – "Детройт" 103: 105 (29:25, 24:22, 21:34 29:24)

"Нью-Орлеан": Інгрем (31), Холідей (20), Окафор (9), Редік (3), Вільямс (2 + 8 підбирань) – старт; Хейс (13), Харт (12), Болл (6 + 7 підбирань), Меллі (4), Александер-Уокер (3).

"Детройт": Кеннард (14), Драммонд (13 + 10 підбирань), Браун (8 + 7 підбирань), Снелл (6), Гріффін (5) – старт; Роуз (21 + 7 передач), Геллоуей (16), Вуд (9), Михайлюк (8), М-ф Морріс (5 + 7 підбирань), Макер (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олексій Лень допоміг "Атланті" здобути виїзну перемогу над "Шарлотт".

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