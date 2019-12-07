Українець Михайлюк допоміг команді здобути перемогу в НБА

Захисник збірної України Святослав Михайлюк провів черговий результативний матч в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Святослав Михайлюк в грі проти Індіани

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, допоміг своєму "Детройту" здобути перемогу над "Індіаною".

22-річний черкащанин, вийшовши з лави запасних, відіграв 8 хвилин, за які набрав 3 очки (0/2 двоочкових, 1/2 триочкових), зібрав один підбір і зробив одну втрату.

"Детройт" – "Індіана" 108:101 (32:19, 23:25 16:31, 37:26)

"Детройт": Гріффін (25), Драммонд (25 + 22 підборів), Кеннард (15 - 5 втрат), Снелл (5), Браун (5 + 8 підбирань) - старт; Мейкер (0), Вуд (11), Роуз (14), Геллоуей (5), Михайлюк (3)

"Індіана": Уоррен (26), Брогдон (21), Сабоніс (18 + 13 підборів), Лемб (12), Тернер (4 + 4 блокшотов) - старт; Холідей (2), МакДермотт (10), Бітадзе (0), Холідей (8), МакКоннелл (0)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності в матчах регулярного сезону НБА.

Раніше, ще один українець грає за кордоном - Олексій Лень - провів один з кращих матчів сезону НБА, але не зумів допомогти своїй команді здолати "Бруклін" – 118:130.

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