Українець Михайлюк допоміг команді взяти реванш у передсезонному матчі НБА

Український захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк допоміг своїй команді взяти реванш у "Нью-Йорк Нікс" за поразку (84:90) в попередньому передсезонному матчі НБА – 99:91.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, почав поєдинок на лаві запасних і провів на паркеті 7:41. За цей час він набрав 3 очки (0/1 двоочкових, 1/4 триочкових) і 1 підбирання при 1 втраті та 1 персональному зауваженні.

Святослав Михайлюк проти "Нікс"

"Детройт" – "Нью-Йорк" – 99:91 (31:20, 21:22, 23:33 24:16)

"Детройт": Гріффін (10), Джеремі Грант (8 + 5 втрат), Делон Райт (6), Кілліан Хейес (6), Мейсон Пламлі (6) – старт; Думбуя (23), Роуз (11 + 8 передач), Джош Джексон (9), Окафор (6), Михайлюк (3), Себен Лі (3), Еллінгтон (3), Кінг (2), Бей (2), МакГрудер (1), Стюарт, Ентоні Лемб

"Нью-Йорк": Барретт (25), Джуліус Рендл (18 + 5 втрат), Беркс (15), Елфрід Пейтон (4), Ноел (3 + 10 підбирань) – старт; Мітчелл Робінсон (8), Буллок (5), Топпінен (4), Нілікіна (3), Денніс Сміт (2), Куикли (2), Кевін Нокс (2)

Святослав Михайлюк віддає партнеру

Наступний передсезонний поєдинок "Детройт" Михайлюка проведе в ніч з 17 на 18 грудня проти "Вашингтон Візардс". Старт регулярного сезону НБА, який в 2021 році буде складатися з 72 матчів, запланований на 22 грудня.

Святослав Михайлюк здійснює триочковий кидок

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав почав свій баскетбольний шлях в дитячому та юнацькому складах "Черкаських Мавп", а за дорослу команду він дебютував у 2012 році в Суперлізі України, провівши в тому сезоні три матчі за клуб.

Святослав Михайлюк потрапив у НБА в 2018 році

За національну збірну Михайлюк дебютував у 2014 році, а в 2016-му став найбільш результативним і успішним гравцем "молодіжки".

Він переїхав у США в 2014-му, отримавши пропозицію з Канзасу, і почав виступати за університетську команду "Канзас Джейхокс". У 2018-му українець зареєструвався на драфті НБА, за підсумками якого Святослав уклав контракт із "Лос-Анджелес Лейкерс".

Святослав Михайлюк перейшов в "Детройт" після сезону з "Лейкерс"

Через рік його обміняли в "Детройт", де він досить швидко став гравцем основної обойми. "Пістонс" продовжили з ним контракт на сезон 2020/21.