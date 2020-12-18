Українець Михайлюк допоміг команді перемогти в передсезонному матчі НБА

Український захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк допоміг команді здобути перемогу в передсезонному матчі НБА проти "Вашингтон Візардс" із рахунком 97:86.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на майданчику трохи більше 9 хвилин, вийшовши з лави запасних. Він набрав 5 очок (1/1 двоочкових, 1/2 триочкових) і зробив 1 перехоплення при одній втраті.

В останньому передсезонному поєдинку "Детройт" Михайлюка знову зустрінеться з "Вашингтоном" в ніч із суботи, 19 грудня, на неділю, 20 грудня.

"Вашингтон" – "Детройт" – 86:97 (23:33 12:25, 25:20, 26:19)

"Вашингтон": Томас Брайант (11 + 8 підбирань + 4 блок-шота – 5 втрат), Біл (10), Бонга (10 + 7 підбирань), Нето (7), Вагнер (4 + 8 підборів) – старт; Трой Браун (14), Робін Лопес (11), Авдія (7), Джером Робінсон (5), Вінстон (3), Иш Сміт (2), Гілл (2).

"Детройт": Джеремі Грант (15), Делон Райт (13), Кілліан Хейес (9), Мейсон Пламлі (8), Гріффін (2) – старт; Джош Джексон (17 + 7 підбирань), Роуз (10 + 6 передач), Думбуя (10), Окафор (8 + 8 підборів – 5 втрат), Михайлюк (5), Стюарт, Муса, Макгрудер, Бей, Себен Лі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав починав кар'єру в дитячому та юнацькому складах "Черкаських Мавп", успішні виступи за які дозволили йому дебютувати в Суперлізі України в 2012 році. У тому сезоні він взяв участь у трьох поєдинках за клуб.

Михайлюк вперше зіграв за національну збірну в 2014-му, а в 2016-му став найрезультативнішим та успішним баскетболістом "молодіжки".

У тому ж 2014-му наш співвітчизник отримав запрошення із США та почав виступати за одну з найсильніших університетських команд країни – "Канзас Джейхокс". Яскрава гра Святослава дала йому можливість підписати контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфті НБА в 2018 році.

Після року в клубі його обміняли в "Детройт", де в сезоні 2019/20 він зумів закріпитися в основному складі. Перед початком НБА 2020/21 з ним продовжили контракт на рік.