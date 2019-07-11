Українець Михайлюк допоміг "Детройту" перемогти у Літній лізі НБА

Захисник збірної України Святослав Михайлюк допоміг своєму клубу здобути четверту поспіль перемогу в рамках ігор Літньої ліги НБА.

Цього разу "Детройт" впевнено переграв "Філадельфію" – 96:81.

Святослав Михайлюк

Новини Українець Михайлюк став кращим у матчі Літньої ліги НБА

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, Святослав Михайлюк провів на майданчику приблизно 30 хвилин і за цей час набрав 6 очок, зробив 5 підбирань, 3 асисти і 2 перехоплення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рада керуючих НБА ввела зміни в правила, які діятимуть уже з майбутнього сезону-2019/20.

Як повідомляє The Associated Press, у тренерів команд з'явиться можливість один раз за матч попросити суддів про відеоповтор, щоб переглянути рішення щодо спірного моменту.

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