Українець Михайлюк дебютував у новому сезоні НБА

Український захисник "Детройта" Святослав Михайлюк провів не найкращий перший матч в новому сезоні НБА проти "Міннесоти", а його команда програла з рахунком 101:111.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на майданчику 17 хвилин, вийшовши з лави запасних. На його рахунку 3 очка (1/8 триочкових), 2 підбирання та 1 передача й 1 персональне зауваження.

Святослав Михайлюк реалізував тільки 1 кидок з-за дуги

Святослав Михайлюк перед триочковим

"Міннесота" – "Детройт" – 111:101 (25:34, 31:23, 24:28, 31:16)

"Міннесота": Малик Бізлі (23), Таунс (22 + 11 підбирань + 7 передач), ОКОГУ (12), Рубіо (3), Леймен – старт; ДіАнджело Расселл (18), Ентоні Едвардс (15), Калвер (10 + 10 підборів), Наз Рід (8), Хуанчо Ернангомес.

"Детройт": Гріффін (15 + 7 підбирань), Мейсон Пламлі (14 + 8 підбирань + 6 передач), Джеремі Грант (9), Кілліан Хейес (7), Делон Райт (5) – старт; Джош Джексон (19), Роуз (15 + 6 передач), Окафор (8 + 7 підборів), Думбуя (6 + 9 підбирань), Михайлюк (3).

Святослав Михайлюк намагається поставити блок-шот

Святослав Михайлюк зробив прохід до кільця і в останній момент віддав пас

Інший українець Олексій Лень, який виступає за "Торонто Репторс", був внесений в заявку на поєдинок, але на паркеті так і не з'явився. Його клуб програв "Новому Орлеану" з рахунком 99:113.

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетбольна кар'єра Михайлюка почалася в дитячій та юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував в українській Суперлізі, взявши участь у трьох матчах.

У 2013-му Святослав почав виступати за збірну України у віковій категорії до 16 років, а в 2014-му він провів перший поєдинок за дорослу команду. Граючи за "молодіжку", Михайлюк став найрезультативнішим та найуспішнішим її баскетболістом у 2016 році.

Святослава Михайлюка обрали на драфті-2018

Наш співвітчизник потрапив у НБА через драфт 2018 року після успішних виступів за університетську команду "Канзас Джейхокс". Його обрав "Лос-Анджелес Лейкерс" у другому раунді. Вперше Святослав з'явився на майданчику в матчі чемпіонату 23 жовтня 2018-го.

Святослав Михайлюк перед матчем НБА

Після сезону в клубі з ЛеБроном Джеймсом Михайлюка обміняли в "Детройт". Напередодні з'явилася інформація, що керівники "Пістонс" готові підписати з українцем новий контракт із зарплатою 53,76 млн дол.