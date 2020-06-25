Українець Лень захворів на COVID-19

Михайло Морозов Баскетбол 10:30, 25.06.2020 Оновлено: 10:57, 25.06.2020

Український баскетболіст "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

"Я хотів би подякувати "Сакраменто Кінгз" за їхню турботу та НБА за те, що медичні протоколи організації допомогли на ранньому етапі виявити в мене коронавірус. Я негайно ізолювався та з нетерпінням чекаю, коли зможу знову приєднатися до партнерів по команді", – цитує слова Леня видання ESPN.

Крім українського баскетболіста, COVID-19 у "Сакраменто" було виявлено ще у двох гравців – Джабарі Паркера та Бадді Гілда. "Кінгз" є однією з 22 команд, які візьмуть участь у розширеному плей-оф НБА. Рестарт найсильнішої баскетбольної ліги світу заплановано на 30 липня в Орландо, штат Флорида.

Зазначимо, що на рахунку Леня дев'ять матчів за "Сакраменто", в яких він у середньому набирав 6,6 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український баскетболіст прокоментував свою участь у бійках під час поєдинків НБА.

Коментувати
Спорт Баскетбол

Дивіться також

Повені в Україні: Зеленський вимагає знайти рішення, щоб не витрачати сотні мільйонів щорічно

16-річний воротар "Ворскли" вперше вийшов на поле і виграв серію пенальті в півфіналі Кубка України

ЗСУ на Донбасі знищили трьох терористів: деталі боїв

Кравець із "Кварталу 95" розповіла, чи збирається йти в політику

У Кабміні заявили, що вирубка лісу в Україні впала на 20% і не є причиною повеней