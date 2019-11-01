Українець Лень забив феноменальний триочковий у матчі НБА

Український баскетболіст Олексій Лень взяв участь у черговому матчі "Атланти" в чемпіонаті НБА. Українець вийшов у стартовому складі в грі з "Маямі" та провів на майданчику 14 хвилин.

Олексій Лень у матчі "Атланта" - "Маямі"

Наш центровий відзначився п'ятьма набраними очками, чотирьма підбираннями та однією передачею за двох втратах і одного фолу. Один із яскравих моментів за участі українця – розкішний триочковий на початку поєдинку, який потрапив у відеоогляд зустрічі.

"Атланта" поступилася з рахунком 97:106. Найкращим гравцем зустрічі став новачок "Маямі" Кендрік Нанн – 28 очок.

Атланта – Майамі 97:106 (26:30, 20:22, 29:33, 22:21)

Атланта: Коллінз (12 + 7 підбирань), Реддіш (9), Гертер (7), Лень (5), Гантер (4) – старт; Паркер (23 + 8 підбирань), Бембрі (18 + 10 підбирань + 8 передач), Воллес (12), Джонс (4), Картер (2), Фернанду (1).

Майамі: Нанн (28), Ленард (16 + 8 підбирань), Робінсон (12), Адебайо (12 + 7 передач), Батлер (5 + 9 підборів + 11 передач + 6 перехоплень) – старт; Гірро (17), Олінік (6), Сілва (6), Драгіч (4).

Новий Орлеан – Денвер 122:107 (32:30, 24:22, 30:23, 36:32)

Новий Орлеан: Окафор (26), Інгрем (25), Голідей (19 + 7 передач), Болл (9 + 8 передач), Меллі (7) – старт; Джексон (21), Редік (7), Гейс (5), Харт (3), Александер-Вокер (0), Вільямс (0).

Денвер: Мюррей (14 + 6 передач), Йокіч (13 + 6 передач), Міллсеп (10), Гарріс (9), Крейг (2) – старт; Портер (15), Грант (14), Бізлі (11), Пламлі (10 + 7 підбирань), Морріс (9 + 8 передач), Чанчар (0), Вандербілт (0), Ернангомес (0).

Кліпперс – Сан-Антоніо 103:97 (23:24, 27:24, 30:27, 23:22)

Кліпперс: Ленард (38 + 12 підборів), Беверлі (8), Шемет (7), Зубац (6), Паттерсон (0 + 9 підбирань) – старт; Гаррелл (24), Вільямс (12), Гарклесс (8), Макгрудер (0), Грін (0 + 8 підбирань).

Сан-Антоніо: Дерозан (29 + 7 підбирань + 7 втрат), Форбс (9), Мюррей (8 + 7 підборів), Олдрідж (5), Лайлс (4) – старт; Вайт (20), Гей (9 + 12 підборів), Міллс (6), Пелтль (5), Белінеллі (2), Вокер (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, Святослав Михайлюк фантастично дебютував у новому сезоні НБА.

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