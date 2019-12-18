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18 грудня • оновлено в 10:19
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Українець Лень забив ефектний данк у НБА - відео

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Український баскетболіст Олексій Лень зіграв черговий матч в рамках регулярного чемпіонату НБА, в якому його "Атланта" поступилася на виїзді "Нью-Йорку" з рахунком 120:143.

Олексій Лень в матчі "Нью-Йорк" - "Атланта"

Олексій Лень в матчі "Нью-Йорк" - "Атланта"

У поєдинку, який проходив в легендарному "Madison Square Garden", Лень провів на паркеті 24 хвилини і за цей час набрав 9 очок. Він забив 3/3 двоочкових і 1/2 триочкових кидків, зробив 5 підбирань, допустивши 4 втрати. В кінці третьої чверті українець виконав ефектний данк, однак на останню чверть він не вийшов.

Огляд усіх моментів зустрічі за участю Олексія Леня:

Нью-Йорк – Атланта 143:120 (41:27, 36:26, 32:31, 34:36)

Нью-Йорк: Барретт (27), М-с Морріс (22), Рендл (17 + 11 підборів), Нілікіна (3), Гібсон (2) – старт; Робінсон (22 + 13 підборів), Нокс (17), Портіс (11 + 7 підбирань), Дотсон (9), Сміт (8), Пейтон (5 + 9 передач).

Атланта: Янг (42 + 8 передач), Хантер (19), Хертер (14), Паркер (10), Джонс (2) – старт; Картер (15), Реддіш (9), Лень (9), Креб (0), Бембро (0), Фернанду (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Михайлюк виконав ефектні триочкові в НБА.

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Автор
Денис Карпов
Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
Місце
США Нью Йорк
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