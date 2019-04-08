МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Українець Лень встановив рекорд у НБА

1.3тЧитати матеріал російською

Український центровий Олексій Лень встановив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Наш співвітчизник показав яскраву гру в матчі "Атланти" з "Мілуокі", який завершився поразкою команди українця – 107:115.

Олексій Лень

Олексій Лень

Олексій Лень

Олексій Лень

Лень провів на майданчику 32 хвилини і за цей час набрав 33 очки, водночас реалізувавши шість із 12 триочкових. Також на рахунку Олексія – вісім підбирань, чотири передачі і два блок-шоти. Зазначимо, що попереднім рекордним результатом для українця було 31 набране очко за гру.

Новини
"Швидше, ніж футбол": легіонер збірної України відзначив прогрес баскетболу в країні

"Мілуокі" – "Атланта" 115: 107 (28:21, 26:24, 31:27, 30:35)

М: Адетокумбо (30 + 9 підбирань), Міддлтон (21), Браун (10), Лопес (8 + 7 підбирань + 4 блокшоти), Бледсоу (8): старт; Вілсон (10 + 7 підбирань), Колсон (0), Ільясова (3), Фрейзер (8 + 7 підбирань), Хілл (9 + 7 підбирань), Коннотон (8)

А: Лень (32:09 = 33 очки (7/11 двоочкових, 6/12 триочкових, 1/7 штрафних), 8 підбирань (2 в нападі), 4 передачі, 2 блок-шоти, 1 втрата, 4 фоли, "+/-" -5), Прінс (10), Хертер (9), Хамфріс (6), Адамс (5): старт; Бембро (13 + 8 підбирань), Картер (5 + 9 підборів), Девіс (6), Андерсон (8), Бейзмор (12)

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник Святослав Михайлюк захопив тренера "Детройт Пістонс".

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки