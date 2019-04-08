Українець Лень встановив рекорд у НБА

Український центровий Олексій Лень встановив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Наш співвітчизник показав яскраву гру в матчі "Атланти" з "Мілуокі", який завершився поразкою команди українця – 107:115.

Олексій Лень

Олексій Лень

Лень провів на майданчику 32 хвилини і за цей час набрав 33 очки, водночас реалізувавши шість із 12 триочкових. Також на рахунку Олексія – вісім підбирань, чотири передачі і два блок-шоти. Зазначимо, що попереднім рекордним результатом для українця було 31 набране очко за гру.

"Мілуокі" – "Атланта" 115: 107 (28:21, 26:24, 31:27, 30:35)

М: Адетокумбо (30 + 9 підбирань), Міддлтон (21), Браун (10), Лопес (8 + 7 підбирань + 4 блокшоти), Бледсоу (8): старт; Вілсон (10 + 7 підбирань), Колсон (0), Ільясова (3), Фрейзер (8 + 7 підбирань), Хілл (9 + 7 підбирань), Коннотон (8)

А: Лень (32:09 = 33 очки (7/11 двоочкових, 6/12 триочкових, 1/7 штрафних), 8 підбирань (2 в нападі), 4 передачі, 2 блок-шоти, 1 втрата, 4 фоли, "+/-" -5), Прінс (10), Хертер (9), Хамфріс (6), Адамс (5): старт; Бембро (13 + 8 підбирань), Картер (5 + 9 підборів), Девіс (6), Андерсон (8), Бейзмор (12)

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