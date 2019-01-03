Українець Лень встановив рекорд у матчі НБА

Центровий збірної України і клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень став найрезультативнішим гравцем у складі "Хокс" в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Вашингтон Візардс".

Українець провів на майданчику 27 хвилин 26 секунд. За цей час Лень набрав 24 очки, зробив 11 підборів і 3 блок-шоти. На жаль, результативні дії нашого баскетболіста не допомогли "Хокс" перемогти. "Вашингтон" вдома здолав "Атланту" 114:98.

Олексій Лень

Відзначимо, що це особистий рекорд результативності українця в складі "Хокс" і третій показник за час виступів у НБА. Раніше йому вдавалося набрати більше в матчах за "Фінікс" проти "Орландо" (31 очко) і "Голден Стейт" (26 очок).

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий Олексій Лень впевнений, що збірна України з баскетболу здатна досягти великих успіхів на міжнародній арені. 25-річний уродженець Антрацита пообіцяв віддати команді всі сили.