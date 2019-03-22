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/Баскетбол

Українець Лень встановив рекорд результативності в НБА

1.1тЧитати матеріал російською

Центровий збірної Украніни і клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень, набравши 12 пунктів у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Юти Джаз", встановив особистий рекорд за кількістю набраних очок протягом одного сезону.

На рахунку нашого баскетболіста вже 710 очок — на 7 більше, ніж його попереднє досягнення сезону 2015/2016, коли він виступав за клуб "Фінікс Санз".

Олексій Лень

Олексій Лень

У нинішньому сезоні на рахунку українського центрового — 69 матчів за "Хокс", у яких він в середньому набирав 10,3 очка за гру.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Лень не шкодує, що під час літнього драфту перейшов в "Атланту Хокс". Баскетболіст збірної України зізнався, що тренер Ллойд Пірс дозволив йому розвивати свої вміння.

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Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
Тег
збірна України з баскетболу
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