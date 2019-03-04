Українець Лень встановив приголомшливий рекорд у матчі НБА

Центровий збірної України і клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень провів феноменальний матч регулярного чемпіонату НБА проти "Чикаго Буллз" і вніс вирішальний внесок у перемогу своєї команди 123:118, встановивши особистий рекорд результативності.

Українець провів на майданчику 27 хвилин і за цей час набрав 28 очок, зробив 9 підборів, 2 передачі та 2 блок-шоти. Так, Лень став найрезультативнішим гравцем у складі "Хокс".

Також наш баскетболіст вперше в кар'єрі закинув 5 триочкових в одному матчі НБА. У грі з "Чикаго" він здійснив 8 триочкових спроб, 5 з яких виявилися вдалими.

"Чикаго" — "Атланта" — 118: 123 (32:35, 28:32, 31:29, 27:27)

"Чикаго": Маркканен — 19, Блекені — 17, Лопес — 16, Данн — 14, Арчідіаконоу — 13, Лавін — 12, Феліс — 10, Селден — 9, Луваву-Кабарро — 6, Харрісон — 2.

"Атланта": Лень — 28, Янг — 18, Адамс — 14, Дедмон — 13, Хаертера — 12, Хемілтон — 11, Бейзмор — 10, Пойтресс — 9, Картер — 3, Бембро — 3, Андерсон — 2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв свій другий матч у НБА за "Детройт Пістонс". Команда вихованця "Черкаських Мавп" розгромила "Клівленд" — 129:93.

Свят вийшов на майданчик вперше за сім матчів і зіграв трохи менше п'яти хвилин, за які набрав 3 очки.

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