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/Баскетбол

Українець Лень встановив приголомшливий рекорд у матчі НБА

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Центровий збірної України і клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень провів феноменальний матч регулярного чемпіонату НБА проти "Чикаго Буллз" і вніс вирішальний внесок у перемогу своєї команди 123:118, встановивши особистий рекорд результативності.

Українець провів на майданчику 27 хвилин і за цей час набрав 28 очок, зробив 9 підборів, 2 передачі та 2 блок-шоти. Так, Лень став найрезультативнішим гравцем у складі "Хокс".

Також наш баскетболіст вперше в кар'єрі закинув 5 триочкових в одному матчі НБА. У грі з "Чикаго" він здійснив 8 триочкових спроб, 5 з яких виявилися вдалими.

"Чикаго" — "Атланта" — 118: 123 (32:35, 28:32, 31:29, 27:27)

"Чикаго": Маркканен 19, Блекені 17, Лопес 16, Данн 14, Арчідіаконоу 13, Лавін 12, Феліс 10, Селден 9, Луваву-Кабарро 6, Харрісон 2.

"Атланта": Лень 28, Янг 18, Адамс 14, Дедмон 13, Хаертера 12, Хемілтон 11, Бейзмор 10, Пойтресс 9, Картер 3, Бембро 3, Андерсон 2.

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Свят вийшов на майданчик вперше за сім матчів і зіграв трохи менше п'яти хвилин, за які набрав 3 очки.

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Bay Nazar
Bay Nazar
И не лень тебе, Лэнь, так скакать? Ведь ты же не лань, Лэнь. Вот когда будешь седой как лунь, Лэнь, скажешь себе: Блинь, Лэнь, и не лень тебе как лань, когда всё это тлень
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