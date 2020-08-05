Українець Лень вилікувався від коронавірусу та повернувся в НБА

Олексій Лень вилікувався від коронавірусу та повернувся в НБА.

Український баскетболіст "Сакраменто" Олексій Лень вперше вийшов на матч НБА після того, як вилікувався від коронавірусу.

Наш співвітчизник провів на майданчику 3 хвилини в поєдинку проти "Далласа", набравши 3 очки (1/1 двухочковий, 1/2 штрафні) при 1 втраті та 2 персональних зауваженнях.

Його команда програла матч в овертаймі з рахунком 110:114 і ще більше віддалилася від зони плей-оф. Тепер у "Сакраменто" в активі 28 перемог і 39 поразок.

"Сакраменто" – "Даллас" 110: 114 ОТ (37:27, 23:29 22:19, 13:20, 15:19)

"Сакраменто": Фокс (28 + 9 передач), Джозеф (9 + 8 передач), Холмс (8 + 12 підборів), Барнс (6), Богданович (3) – старт; Хілд (21), Бейзмор (16), Бьеліца (12 + 13 підборів), Джайлз (4), Лень (3).

"Даллас": Дончіч (34 + 20 підбирань + 12 передач + 6 втрат), Хардуей (22), Порзінгіс (22 + 7 підбирань), Фінні-Сміт (16 + 16 підбирань), Бареа (1) – старт; Клебер (8), Берк (7), Джексон (3), Мар'янович (1), Райт (0), Клівленд (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один українець з НБА Святослав Михайлюк продовжить контракт із "Детройтом".