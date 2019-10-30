Українець Лень виконав елегантний трюк у матчі НБА

Український баскетболіст, центровий "Атланти" Олексій Лень зіграв в матчі проти "Майамі" в рамках чергового ігрового дня регулярного чемпіонату НБА.

Граючи, в гостях, "Хоукс" поступилися з рахунком 97:112. Лень вийшов у стартовій п'ятірці та саме він набрав перші очки в матчі, завершивши атаку своєї команди чудовим данком.

Однак в цілому по грі "Майамі" виглядали краще. На результаті також позначилася травма лідера "Атланти" Трея Янга, що пошкодив голеностоп на початку другої чверті.

Український центровий "Атланти" провів на майданчику 18 хвилин і відзначився 4 очками (2/4 двоочкових, 0/2 триочкових), 4 підбираннями (2 в нападі) і 4 блок-шотами при 2 втратах і 1 фолі.

Олексій Лень в матчі "Майамі" - "Атланта"

Головним же героєм матчу став новачок "Майамі" Тайлер Хірро, який набрав 29 очок.

В інших матчах ігрового дня "Денвер" поступився "Далласу", "Лейкерс" розгромили "Мемфіс".

Майамі – Атланта 112:97 (29:26, 30:23, 29:21, 24:27)

Майамі: Батлер (21), Нанн (17), Адебайо (17 + 10 підборів), Ленард (3 + 9 підбирань), Уінслоу (2) – старт; Хірро (29 + 7 підбирань), Драгіч (21), Сілва (2), Робінсон (0), Олінік (0)

Атланта: Коллінз (30 + 7 підбирань), Реддіш (6 + 6 передач + 6 втрат), Янг (5), Хантер (4), Лень (4 + 4 блок-шота) – старт; Паркер (12), Бембро (9), Хертер (8), Картер (7), Уоллес (6), Фернанду (3), Джонс (3).

Денвер – Даллас 106:109 (31:27, 30:33, 27:23, 18:26)

Денвер: Міллсеп (23 + 8 підбирань), Бартон (19 + 11 підборів), Мюррей (16), Харріс (16), Йокіч (10 + 10 підбирань + 10 передач) – старт; Бізлі (7), Пламлі (7), Морріс (6), Крейг (2), Грант (0).

Даллас: Дончіч (12) Фінні-Сміт (12), Сет Каррі (10), Порзінгіс (10 + 14 підборів), Пауелл (4) – старт; Хардуей (14), Клебер (14 + 7 підбирань), Райт (12 + 6 передач), Брансон (11 + 8 передач), Джексон (10).

Лейкерс – Мемфіс 120:91 (27:32, 22:15 39:20, 32:24)

Лейкерс: Девіс (40 + 20 підбирань), Джеймс (23 + 8 передач + 6 втрат), Бредлі (12), Макгі (10 + 9 підбирань), Грін (8) – старт; Колдуелл-Поуп (13), Кук (7), Деніелс (5), Ховард (2), Карузо (0), Дадлі (0).

Мемфіс: Морент (16), Валанчюнас (14 + 11 підборів), Краудер (9), Брукс (8), Джарен Джексон (7) – старт; Аллен (13), Кларк (10) Хілл (8) Джонс (4) Андерсон (+2), Мелтон (0) Гудуріч (0) Кабоклу (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні шикарний данк Олексія Леня став прикрасою матчу "Атланти" проти "Філадельфії".

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