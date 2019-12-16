Українець Лень виконав ефектний данк у НБА - фото, відео

Український центровий "Атланти" Олексій Лень провів результативний поєдинок регулярного чемпіонату НБА проти "Лос-Анджелес Лейкерс", в якому його команда, тим не менш, поступилася - 96:101.

Відзначимо, що Алекс відзначився дуже ефектним данком, викликавши захоплення у вболівальників "Атланти", яка грала вдома.

Олексій Лень у матчі "Атланта" - "Лейкерс"

Олексій Лень у матчі "Атланта" - "Лейкерс"

За 24 хвилини на майданчику українець заробив 9 очок, зробив 7 підбирань і виконав 3 передачі. "Лейкерс" перемогли завдяки 32 очкам найкращого гравця матчу Леброна Джеймса. "Атланта" все ще перебуває внизу турнірної таблиці Східної конференції, займаючи 14-е місце.

Олексій Лень (ліворуч) у матчі "Атланта" - "Лейкерс"

Атланта - Лейкерс 96:101 (25:24, 23:31, 30:27, 18:19)

Атланта: Янг (30 + 7 підбирань + 7 передач + 6 втрат), Паркер (12), Джонс (10), Хантер (8), Хертер (5) - старт; Реддіш (10), Лень (9), Картер (7), Креб (3), Фернанду (2).

Лейкерс: Джеймс (32 + 13 підбирань + 7 передач), Девіс (27 + 13 підбирань + 5 втрат), Колдуелл-Поуп (11), Грін (10 + 7 підбирань), Макгі (3 + 5 втрат) - старт; Рондо (11 + 7 підбирань), Бредлі (3), Карузо (2), Ховард (2 + 8 підбирань), Дадлі (0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Олексій Лень провів ще один чудовий матч в чемпіонаті НБА.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!