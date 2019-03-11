Українець Лень відзначився результативністю в матчі НБА

Центровий збірної України і клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень допоміг здобути впевнену перемогу своїй команді над клубом "Нью-Орлеан" 128:116 в регулярному чемпіонаті НБА.

Українець провів на майданчику майже 29 хвилин. За цей час Лень набрав 19 очок, зробив 9 підборів і допустив 1 втрату.

"Атланта" - "Нью-Орлеан" 128: 116 (26-33, 39-33, 29-20, 34-30,)

"Атланта": Хертер (27), Коллінз (23 + 10 підбирань + 4 блокшотов), Лень (19 + 9 підбирань), Прінс (13), Янг (10 + 10 передач) - старт; Бембро (11), Картер (1), Дедмон (8), Адамс (3), Бейзмор (13 + 7 підбирань)

"Нью-Орлеан": Рендл (23), Джексон (23), Пейтон (15 + 10 підбирань + 10 передач), Девіс (15 + 8 підбирань + 4 блокшотов), Вільямс (9) - старт; Діалло (4), Міллер (10 + 7 передач), Хілл (3), Окафор (4), Кларк (10), Бертанс (0)

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