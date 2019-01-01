Українець Лень видав приголомшливий матч в НБА

Український центровий "Атланти" Олексій Лень провів приголомшливий матч регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА). У грі проти "Індіани" наш баскетболіст набрав 19 очок.

За 25 хвилин проведених на майданчику гравець збірної України реалізував 8 з 14 двоочкових, промахнувся в двох триочкових спроб і закинув 3/7 штрафних. На рахунку українського баскетболіста 7 підбирань, з яких 5 – в нападі, а також 2 передачі, 1 перехоплення та 1 блок-шот. Крім того, центровий відзначився двома втратами і 3 фолами.

Проте відмінна гра Леня не врятувала його команду від поразки. "Атланта" поступилася "Індіані" 108:116.

Індіана – Атланта 116: 108 (33:25, 30:35, 34:21, 19:27)

І: Оладіпо (22 + 7 передач + 4 перехоплення), Тернер (20 + 8 підбирань + 4 блокшотов), Богданович (16 - 5 втрат), Коллісон (12), Янг (6) - старт; Сабоніс (20 + 8 підбирань), МакДермотт (3), Джозеф (7), Еванс (10)

А: Хуертер (22), Коллінз (22 + 16 підборів), Лень (19), Янг (16 + 7 передач - 8 втрат), Хемілтон (8) - старт; Пойтресс (0), Картер (0), Бембро (4), Пламлі (4), Лін (7), Дорсі (3), Андерсон (3)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 грудня Лень повернувся на майданчик після травми спини і допоміг здобути перемогу своїй команді в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Клівленда" - 111: 108. Наш співвітчизник став одним з кращих в грі.