Українець Лень видав прекрасний матч в НБА

Клуб "Атланта Хокс", в складі якого виступає центровий збірної України Олексій Лень, здобув яскраву перемогу в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації над "Новим Орлеаном" - 120:130.

Український баскетболіст провів на майданчику 27 хвилин і за цей час набрав 13 очок, забивши 2 з 3 двоочкових і 3 з 5 триочкових. Також в активі нашого співвітчизника 7 підбирань (1 в нападі), 2 результативні передачі та 1 перехоплення. У пасиві - 2 втрати і 4 фоли.

Новий Орлеан – Атланта 120: 130 (34:42, 23:28, 30:32, 33:28)

НО: Рендл (24 + 9 підбирань - 6 втрат), Джексон (20), Пейтон (11 + 9 передач), Вільямс (8), Діалло (5) - старт; Вуд (23 + 9 підбирань + 6 блок-шотів), Джонсон (8), Міллер (9), Окафор (0), Кларк (12)

А: Янг (33 + 12 передач), Дедмон (18 + 9 підбирань), Коллінс (12 + 7 підбирань + 6 фолів), Прінс (9), Хертер (8) - старт; Бембро (18 + 4 перехоплень), Картер (12), Девіс (2), Лень (13), Адамс (0), Андерсон (3), Бейзмор (2)

Новини Українець Лень допоміг команді здобути драматичну перемогу в НБА

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лень, набравши 12 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Юти Джаз", встановив особистий рекорд за кількістю набраних очок протягом одного сезону.

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